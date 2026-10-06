اعترفا بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.. القبض على رجل وزوجته بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وزوجته بالدقهلية لقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص، وزوجته "مقيمان بنطاق محافظة الدقهلية") باستخدام أحد التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعى للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وضُبط بحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.