بسبب خلافات مالية.. القبض على المتهمين بالتعدى على شخص بصاعق كهربائى بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص أحدهم يحمل صاعق كهربائى بالتعدى على آخر وإجباره على إستقلال دراجة نارية صحبتهم بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه الظاهر بمقطع الفيديو (عامل "له معلومات جنائية") ، وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 2/الجارى وحال سيره بأحدى الشوارع بدائرة مركز شرطة بلبيس قام شخصين "أحدهما يحمل صاعق كهربائى" بإستيقافه والتعدى عليه بالضرب وذلك لخلافات مالية بينه وبين أحدهما ، وعقب ذلك قاما بالإشتراك مع آخر "تربطه بهما علاقة صداقة تصادف مروره بمحل الواقعة" بإجباره على إستقلال دراجة نارية صحبتهم.





أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وإصطحابه بالدراجة النارية لحل الخلافات المشار إليها.. وأرشد أحدهم عن الصاعق الكهربائى المستخدم فى الواقعة.





تم التحفظ على الدراجة النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





