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ميسي يودع منتخب الأرجنتين في مباراة تكريمية أمام بنين
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يودع منتخب الأرجنتين في مباراة تكريمية أمام بنين

ميسي
ميسي
حمزة شعيب

 

يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة الظهور الأخير للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص منتخب بلاده، عندما يلتقي منتخب الأرجنتين مع بنين في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

مباراة تكريمية لميسي

ويستضيف منتخب الأرجنتين نظيره بنين على ملعب مونومنتال، في مواجهة ودية تشهد تكريم ليونيل ميسي، قائد «الألبيسيليستي»، احتفاءً بمسيرته الحافلة مع المنتخب.

وكان ميسي قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي، عقب مشوار طويل نجح خلاله في قيادة الأرجنتين إلى العديد من الألقاب الكبرى.

ألقاب ميسي مع الأرجنتين

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر، بعد الفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح.

كما توج قائد الأرجنتين بلقبي كوبا أمريكا، وكأس فيناليسيما، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية.

موعد مباراة الأرجنتين وبنين

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأرجنتين وبنين في تمام الساعة الثانية صباح الأربعاء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأرجنتين وبنين

وتُنقل المباراة عبر تطبيق شاشا على شبكة الإنترنت، ويعلق على أحداث اللقاء المعلق فارس عوض.

ميسي الأرجنتين اعتزال ميسي

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