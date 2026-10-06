وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

أعلن وزير العمل حسن رداد ،اليوم الثلاثاء، عن توفير 100 فرصة عمل جديدة للعمالة الزراعية الموسمية بالقطاع الزراعي في إسبانيا، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للتشغيل والإدارة المركزية للعلاقات الدولية وتلبيةً لطلبات الجانب الإسباني ورغبة منظمات القطاع الزراعي في استقدام عمالة مصرية مؤهلة، في إطار الجهود المستمرة لفتح الأسواق الخارجية أمام الكوادر المصرية ،بتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري بالخارج وضمان حقوقهم...

وأوضحت الوزارة في بيان أن الفرص المتاحة تستهدف تشغيل 100 عامل زراعي ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، حيث أشار الإعلان إلى أن إتقان اللغة الأجنبية ليس شرطاً أساسياً للقبول، مما يتيح الفرصة لأكبر عدد من العمال الراغبين في العمل بالخارج للاستفادة من هذه الفرصة المتميزة..وأعلنت الوزارة عن حزمة من المزايا المادية والعينية للعمال المقبولين، حيث يطبق الحد الأدنى للأجور المحدد بـ 1200 يورو شهرياً، مع التزام صاحب العمل بتوفير سكن ملائم ومناسب للعمال، فضلاً عن تحمل كافة تكاليف تذاكر الطيران ذهاباً وإياباً...

وأكدت الوزارة أن التقديم متاح إلكترونياً لمدة 3 أيام فقط تبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026 وحتى يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026، وذلك عبر تسجيل البيانات ورفع السيرة الذاتية على الرابط الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة: (https://egyres.manpower.gov.eg/JobAbroad/index).