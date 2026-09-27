برلماني: المشروعات الإنتاجية بوابة لزيادة الاستثمار وخلق فرص عمل

أشاد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات وزير الاستثمار بشأن استهداف تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات حقيقية ومنتجة، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من المقومات والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مصر.

دعم الاقتصاد الوطني

وأكد" سمير" في تصريحات خاصة أن تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع من شأنه دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، فضلاً عن تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.



وأوضح أن نجاح هذه الرؤية يتطلب استمرار العمل على تهيئة مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب توفير بيئة تشريعية وإجرائية مستقرة تشجع المستثمر على ضخ رؤوس الأموال والتوسع في مشروعاته.

جاء ذلك بعد أن أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، أن مصر تعمل على الانتقال من مرحلة وضع الاستراتيجيات إلى التنفيذ الفعلي للإصلاحات والإجراءات التي تستهدف تيسير ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في بناء بيئة استثمارية قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة ودعم الشركات القائمة على التوسع وزيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع 57 من مراسلي وممثلي 27 جهة إعلامية دولية وعربية -بمقر الوزارة بالقاهرة- لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية والإصلاحات الجاري تنفيذها لتحسين تجربة المستثمر .