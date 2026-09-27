إعلامي: محمد عبد المنعم يطلب عدم المشاركة أمام جنوب السودان .. لهذا السبب

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، خلال برنامجه «الكورة مع فايق»، عن تطورات جديدة بشأن موقف محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر ونادي نيس الفرنسي، من المشاركة في المباراة المقبلة أمام منتخب جنوب السودان.

وأوضح إبراهيم فايق أن الإعلامي محمود شوقي أكد عبر صفحته الشخصية وجود رغبة لدى محمد عبد المنعم في عدم المشاركة خلال مواجهة جنوب السودان، وذلك بناءً على تعليمات الجهاز الطبي لنادي نيس الفرنسي.

وأشار إلى أن الجهاز الطبي للنادي الفرنسي طلب من اللاعب التعامل بحذر مع المشاركة في المباراة، خاصة في ظل إقامة اللقاء على أرضية ملعب من النجيل الصناعي، وهو الأمر الذي قد يمثل عاملًا مؤثرًا في قرار مشاركة المدافع الدولي.

وتأتي هذه التطورات في ظل حرص الجهاز الطبي لنادي نيس على متابعة حالة محمد عبد المنعم، خصوصًا مع ارتباط اللاعب بالتزامات مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي.

ويُعد اللعب على أرضيات النجيل الصناعي من الأمور التي قد تتطلب تعاملًا طبيًا وبدنيًا خاصًا مع اللاعبين، لا سيما في حال وجود مخاوف بشأن تعرضهم للإجهاد أو الإصابات.

ويترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن الموقف النهائي لمحمد عبد المنعم، في ظل أهمية اللاعب ضمن حسابات المنتخب خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن يخضع موقف المدافع لفحوصات ومتابعة من جانب الجهاز الطبي للمنتخب بالتنسيق مع نادي نيس، من أجل حسم إمكانية مشاركته أمام جنوب السودان من عدمها.

ويأتي ذلك قبل المواجهة المرتقبة، وسط رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من جميع العناصر الجاهزة، مع ضرورة مراعاة الحالة البدنية والطبية لكل لاعب، خاصة المحترفين الذين يرتبطون أيضًا بالتزامات مع أنديتهم الأوروبية.

وتبقى مشاركة محمد عبد المنعم أمام جنوب السودان مرهونة بالموقف الطبي النهائي، وبمدى إمكانية خوض المباراة على أرضية النجيل الصناعي دون تعريض اللاعب لأي مخاطر بدنية.