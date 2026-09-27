جهاد جريشة يُشيد بحكام دوري المحترفين ويكشف أخطاءً تحكيمية في عدة مباريات

أكد جهاد جريشة، الخبير التحكيمي، أن عددًا من حكام مباريات دوري المحترفين قدموا مستويات مميزة، مشيرًا إلى وجود بعض الحالات التحكيمية التي شهدت قرارات غير صحيحة خلال بعض اللقاءات.

وقال جريشة، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI":"محمود ناجي حكم مباراة النصر والسكة الحديد أدار المباراة بشكل مميز، وضربة الجزاء المحتسبة صحيحة والقرار صحيح، وركلة الجزاء التي طلب بها السكة الحديد غير صحيحة، لأن مسك المدافع للمهاجم لم يكن فيه تأثير على وصول الكرة له لأنها بعيدة عنه".

وأضاف: "أوجه التحية على تمسك إدارة الداخلية بسعيد صبحي، رغم النتائج في بداية الدوري، ولكنهم تمسكوا بالجهاز الفني، وهو ما ظهر في الفوز على تيم 2-1، لأنهم شايفين إن الجهاز الفني عامل شغل بس مفيش توفيق".

وتابع: "حكام مباراة الداخلية وتيم قدموا مباراة مميزة، وهما أول مرة يحكموا في دوري المحترفين، والحكام الصغار أخطاؤهم أقل من الحكام الكبار".

وأردف: "في مباراة بروكسي ومسار، هناك تسلل حرم مسار من فرصة تسجيل هدف، لأن المدافع لمس الكرة قبل وصولها للمهاجم، وضربة الجزاء المحتسبة صحيحة، وتمركز الحكم كان مثاليًا".

وأوضح: "مباراة ديروط وحرس الحدود، الحكم أدار اللقاء بشكل جيد، ومن الحكام الجدد، وهناك ضربة جزاء لم تحتسب لفريق ديروط".

واختتم: "الترسانة كان يستحق ركلة جزاء صحيحة في مباراة بلدية المحلة، والكرة لمست مدافع البلدية في نهاية الشوط الأول، ولكن الحكم طارق مجدي لم يرَ الكرة".