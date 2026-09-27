اندلاع حريق هائل ودوي صفارات الإنذار في كييف بعد رصد مسيرات انتحارية

دوت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها بعد رصد مسيرات انتحارية في أجواء العاصمة الأوكرانية كييف، في ظل معلومات عن اندلاع حريق هائل بأحد المباني بمنطقة سولوميانكا في كييف جراء هجوم بطائرة مسيرة.

وشنّت روسيا هجوماً آخر بطائرات بدون طيار على كييف ليلة 26-27 سبتمبر، مسجلة بذلك اليوم الثالث على التوالي من الهجمات على العاصمة الأوكرانية، وفقاً للسلطات.

أعلن رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، في بيان مسائي، أن وحدات الدفاع الجوي كانت تعمل فوق المدينة .

كما سمع مراسلو صحيفة "كييف إندبندنت" المتواجدون على الأرض أصوات الدفاعات الجوية وهي تعمل في المدينة.

وبحسب كليتشكو، ضربت طائرة روسية مسيرة مبنى سكنياً غير مأهول في منطقة شيفشنكيفسكي.

وتمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في المبنى لاحقاً، بينما واصلت فرق الطوارئ العمل في الموقع.

في منطقة سولوميانكا، سقطت طائرة مسيرة في منطقة مفتوحة. وقال كليتشكو إن موجة الانفجار الناتجة ألحقت أضراراً بمبنى سكني مكون من خمسة طوابق، حيث حطمت النوافذ وألحقت أضراراً بواجهته.

وأضاف أن حريقاً اندلع أيضاً في مستودع بالمنطقة بعد أن ضربت طائرة روسية مسيرة الموقع .

وقالت دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن امرأة أصيبت في الهجوم وتم تسليمها إلى المسعفين.



ويأتي هذا الهجوم الأخير في أعقاب سلسلة من الضربات الجوية الروسية التي شنتها طائرات بدون طيار على كييف والتي بدأت ليلة 24 سبتمبر.

وواصلت الطائرات الروسية المسيرة استهداف كييف طوال نهار 26 سبتمبر، مع ورود أنباء عن مزيد من الأضرار والإصابات. وبحلول المساء، أفاد مسؤولون أوكرانيون بإصابة خمسة أشخاص في هجمات استهدفت العاصمة خلال النهار.