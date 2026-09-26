برلماني: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة عكست قوة الدولة وثبات مواقفها تجاه القضايا الإقليمية والدولية

أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن كلمة مصر التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عكست بوضوح قوة الدولة المصرية وثبات مواقفها تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وقدرتها على طرح رؤيتها ومواقفها انطلاقًا من ثوابت وطنية تحمي مصالحها وتدعم استقرار المنطقة.

كلمة مصر في الأمم المتحدة

وقال نوح، في تصريحات صحفية له، إن كلمة مصر حملت رسائل واضحة وقوية، في مقدمتها ضرورة استعادة الاحتكام إلى القانون الدولي، ورفض سياسات القوة والاستقطاب والمعايير المزدوجة، مؤكدًا أن مصر تتحدث من منطلق احترامها للشرعية الدولية وحرصها على إقامة نظام دولي أكثر عدالة وتوازنًا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد رئيس الوزراء على أن القضية الفلسطينية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية النظام الدولي، يعكس ثبات الموقف المصري الرافض لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتمسك الدولة المصرية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وأشار «نوح» إلى أن حديث رئيس الوزراء عن جهود مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم إعادة الإعمار يؤكد استمرار الدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية، والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد على أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة، يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تتمسك بحقوقها المائية المشروعة، وفي الوقت نفسه تؤمن بأهمية التعاون بين دول حوض النيل، بما يحقق مصالح جميع الشعوب دون الإضرار بحقوق أي دولة.

وأكد النائب محمد نوح أن كلمة مصر أمام الأمم المتحدة عكست كذلك رؤية متكاملة تجاه مستقبل النظام الدولي، من خلال الدعوة إلى إصلاح المؤسسات الدولية، وتحقيق عدالة أكبر في التمثيل وصنع القرار، وإتاحة فرص التنمية للدول النامية، إلى جانب التعامل مع التحديات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وأزمات التمويل والتنمية.

وأوضح أن مصر القوية تتحدث اليوم بلغة واضحة ومباشرة، وتحمل رؤية متوازنة تجمع بين حماية الأمن القومي والدفاع عن الحقوق المشروعة، ودعم السلام والاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن الحضور المصري في المحافل الدولية يعكس مكانة الدولة المصرية ودورها المستمر في التعامل مع أزمات المنطقة والقضايا الدولية.