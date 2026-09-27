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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آيتن عامر تكشف استعدادها لـ«رمضان 2027»: أبحث عن قضية جديدة تخص المرأة وأعلن تفاصيل مسلسلي قريبًا | خاص

الفنانة آيتن عامر
الفنانة آيتن عامر
أوركيد سامي

كشفت الفنانة آيتن عامر عن استعدادها للمشاركة في موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل جديد، مؤكدة أنها ستعلن عن تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تبحث عن فكرة مختلفة تتناول إحدى قضايا المرأة بطريقة جديدة ولم يتم طرحها من قبل.

وتحدثت آيتن عامر عن عدد من الملفات المتعلقة بمسيرتها الفنية، إلى جانب موقفها من قضايا المرأة وشائعات مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها أصبحت أكثر حرصًا في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالتعبير عن آرائها الشخصية أمام الجمهور.

آيتن عامر: لم أعد أهتم بشائعات السوشيال ميديا

وقالت آيتن عامر، خلال تصريحات لموقع «صدى البلد»، إنها تهتم بقضايا المرأة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تشغل نفسها بما يتم تداوله من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنها أصبحت لا تفضل مشاركة آرائها الشخصية على الملأ كما كانت تفعل في السابق، مشيرة إلى أن تجربتها خلال السنوات الماضية جعلتها أكثر حرصًا في اختيار ما تتحدث عنه بشكل علني، خاصة مع سرعة انتشار التصريحات وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت أيتن أن اهتمامها بقضايا المرأة لا يزال حاضراً، سواء على المستوى الشخصي أو من خلال الأعمال الفنية التي تختار المشاركة فيها، وهو ما يجعلها حريصة على البحث عن موضوعات جديدة يمكن تقديمها بصورة مختلفة على الشاشة.

.. و تكشف تفاصيل مشاركتها في رمضان 2027

وعن خطتها للمشاركة في موسم رمضان المقبل، أعلنت آيتن عامر استعدادها لخوض موسم رمضان 2027 من خلال مسلسل جديد، لكنها لم تكشف حتى الآن عن اسم العمل أو تفاصيل الشخصية التي ستقدمها.

وقالت الفنانة إنها ستعلن عن المسلسل قريبًا، موضحة أنها تتمنى أن يتضمن العمل قضية جديدة تتعلق بالمرأة، وأن تكون الفكرة مختلفة عما سبق تقديمه في الأعمال الدرامية.

وأضافت أنها تبحث عن موضوع لم تتم مناقشته من قبل بالشكل نفسه، مؤكدة أن اختيار العمل بالنسبة إليها يرتبط بوجود فكرة جديدة ودور يحمل مساحة مختلفة، إلى جانب تقديم قضية يمكن أن تثير اهتمام الجمهور.

وتأتي تصريحات آيتن عامر بشأن مسلسل رمضان 2027 في ظل استمرار التحضيرات المبكرة للأعمال الدرامية التي تستعد للمنافسة في الموسم المقبل، بينما تواصل الفنانة دراسة التفاصيل الخاصة بمشروعها الجديد قبل الإعلان الرسمي عنه.

«كلهم بيحبوا مودي» أحدث أعمال آيتن عامر

وكانت آخر مشاركات آيتن عامر الدرامية من خلال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، الذي عُرض ضمن منافسات موسم رمضان 2026، وشاركت في بطولته إلى جانب الفنان ياسر جلال.

وقدمت آيتن خلال أحداث المسلسل شخصية «شيماء»، التي يقع «مودي» في حبها، قبل أن تتطور علاقتهما بالزواج، لتتوالى بعد ذلك مجموعة من المواقف والمغامرات التي تمر بها حياتهما.

وشهد العمل تعاون آيتن عامر وياسر جلال مع مجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم هدى الإتربي، ومصطفى أبو سريع، وريهام الشنواني، وميرفت أمين، ومحسن منصور، وإيمان يوسف، وجوري بكر، وجودي مسعود، ومصطفى منصور، ودينا أبو السعود.

والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وقدم خلال أحداثه مجموعة من المواقف الاجتماعية والدرامية في إطار يجمع بين العلاقات الشخصية والمواقف التي تمر بها الشخصيات.

آيتن عامر تبحث عن تجربة مختلفة

وتشير تصريحات آيتن عامر إلى أن مشروعها المقبل في رمضان 2027 سيكون مرتبطًا برغبتها في تقديم شخصية وقضية مختلفتين، خصوصًا مع تأكيدها على اهتمامها بطرح موضوعات تخص المرأة من زوايا جديدة.

ومن المنتظر أن تكشف الفنانة خلال الفترة المقبلة عن اسم المسلسل وفريق العمل والشخصية التي ستقدمها، إلى جانب التفاصيل الخاصة بالقضية التي يناقشها العمل، وذلك بعد الانتهاء من التحضيرات والتعاقدات الخاصة بالمشروع.

وتواصل آيتن عامر خلال الفترة الحالية اختيار خطواتها الفنية المقبلة، بعدما قدمت خلال رمضان 2026 شخصية «شيماء» في «كلهم بيحبوا مودي»، لتستعد بعدها لتجربة درامية جديدة تراهن من خلالها على فكرة مختلفة وقضية لم تُطرح سابقًا بالشكل الذي تبحث عنه.

الفنانة آيتن عامر اخبار الفن نجوم الفن

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