البنك المركزي: خفض بيع أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 10 مليارات جنيه في أسبوع

استمر انخفاض مستهدفات وزارة المالية من بيع أذون خزانة صباح غدًا الأحد 26-9-2026؛ للأسبوع الثاني على التوالي.

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أنه تم تخفيض قيمة طرح أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه بما يعادل 193.42 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

وكشف التقرير عن الاتفاق مع وزارة المالية؛ لبيع أذون خزانة لأجلي 91 و273 يوما بقيمة تبلغ 100مليار جنيه بما يساوي 1.93مليار دولار؛ مقارنة بـ 110 مليار جنيه بما يعادل 2.11 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

ويطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية أسبوعيا ما بين 2 و3 عطاءات دورية لتمويل عجز الموازنة العامة.

ومن المقرر أن يبيع البنك المركزي المصري في مزاد عطاءات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليار جنيه، إذ تتضمن أجل 91 يوما بـ30 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بقيمة 70 مليار جنيه غدا، الأحد.

ومع طرح أذون خزانة من أجلي 91 و273 يوما بقيمة 100 مليارات جنيه؛ سيتبقى طرحان بقيمة 170مليار جنيه سيتم طرحهما خلال يومي الخميس والاثنين المقبلين.