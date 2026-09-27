عمرو أديب عن أحمد الزند: كان رجلًا بحق لم يكن يخاف ومزعجًا للإخوان ومؤلمًا لهم | فيديو

نعى الإعلامي عمرو أديب المستشار أحمد الزند، خلال برنامجه «الحكاية»، مؤكدًا أنه كان يعرفه عن قرب، ووصفه بأنه «كان رجلًا بحق».

وقال عمرو أديب: «في بداية الحلقة بقى أعزي مصر وكل الناس اللي بتحترم القضاء، والقضاء في وفاة المستشار أحمد الزند. كان رجلًا بحق».

وأضاف: «ساعات كتير ناس تتكلم على ناس وهي ما تعرفهاش، يعني يسمعوا عن أحمد الزند، رأوه في الأخبار، إنما أنا كنت أعرف أحمد الزند».

وتابع: «الميزة والعيب فيه إنه ما كانش بيخاف، الميزة والعيب، وكان يقول ويتحدث ويعبر عن نفسه بقوة، قوة شديدة، ولكن في أوقات معينة يجب أن تقول الكلمة، ويجب أن تكون محددًا وواضحًا».

وتطرق أديب إلى فترة حكم جماعة الإخوان، قائلًا: «في وقت الإخوان كان فيه 3 فرق: فرقة مع الإخوان، وفرقة ضد الإخوان، وفرقة بين البينين».

وأوضح: «يعني إيه بين البينين؟ وعلى فكرة الفرقة اللي كانت بين البينين دي موجودة لغاية دلوقتي، موجودين وسطيين».

وأضاف: «إنما هو أو هي يعني مش بيمسك العصاية من النص حتى ما يتبنش، إنما يبقى باقي فئتين: الفئة اللي معاها والفئة اللي ضد. وفيه ناس كانت واضحة جدًا إنها معها قوي، وفيه ناس كان واضح جدًا إنها ضد قوي».

وتابع: «والفرقة اللي كانت بتماين دي كان عندهم أمل إن الإخوان تكمل أكتر من سنة».

وقال أديب: «أنا شخصيًا كنت عارف بعد 6 شهور إن الإخوان ماشين، مش بعد سنة. يعني أنا بعد 6 شهور قاعد بعيد، عارف إنهم حيمشوا، حيمشوا».

وعن المستشار أحمد الزند، أضاف: «وكان الله يرحمه مزعج، مزعج ليهم جدًا ومؤلم».

واختتم عمرو أديب حديثه قائلًا: «ولما تقعد مع أحمد الزند في أي قعدة، يا أخي لازم كنت تقدر تتحمل ما يقول، تقدر تشيل الرأي اللي هو بيقوله قدامك، تقدر تكون قد الكلام وقد الراجل. راجل عارف، الراجل راجل عارفين، يعني راجل الفكرة دي ما بقتش موجودة كتير، كان راجل معاه وضده، بس كان راجل».