«السوق بيتلكك».. ماذا يحدث في الأسعار وسط الأزمات الخارجية؟

علق الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، على تطورات الاقتصاد المصري وحركة الأسعار في الأسواق، في ظل تداعيات الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، مستعرضًا تقريرًا تناول قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع تداعيات الأحداث الخارجية.

تقرير يشيد بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التداعيات

وقال عمرو أديب إن هناك تقارير أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع تأثيرات الأزمة، مشيرًا إلى ما وصفه بالتوازن الذي شهده سوق العملة، ودور البنك المركزي المصري في التعامل مع التطورات الاقتصادية.

وأضاف متسائلًا: «هو إحنا في سوق مفتوح؟»، في سياق حديثه عن طبيعة حركة الأسعار في السوق المصرية ومدى تأثرها بالتغيرات المحلية والخارجية.

عمرو أديب: السوق «بيتلكك» والأسعار تتحرك في اتجاه واحد

وتحدث أديب عن ملاحظته بشأن حركة الأسعار، مشيرًا إلى أن الارتفاعات تبدو أكثر سرعة وحضورًا من الانخفاضات.

وقال: «السوق بيتلكك.. وبرَّا في ناس بتعجن في بعض»، لافتًا إلى أن الاضطرابات والأزمات الخارجية يمكن أن تنعكس على حركة الأسواق والأسعار داخل مصر.

ارتفاع تكاليف المعيشة يضغط على شرائح المجتمع

وأشار الإعلامي إلى تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، متحدثًا عن وجود ما وصفه بـ**«انزلاقات في الطبقات بمصر»**، نتيجة الضغوط المرتبطة بتكلفة الحياة وتغير أسعار السلع والخدمات.

وأوضح أن تأثير هذه المتغيرات لا يقتصر على المؤشرات الاقتصادية، وإنما يظهر بصورة مباشرة في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.

أسعار السلع اليومية تحت المجهر

وضرب عمرو أديب مثالًا بأسعار البيض، مشيرًا إلى الارتفاع الكبير الذي طرأ على سعره مقارنة بمستوياته السابقة، باعتباره أحد الأمثلة التي تعكس شعور المواطنين بتغير الأسعار.

وأكد أن حركة أسعار السلع الأساسية تظل من أكثر الملفات التي تحظى بمتابعة المواطنين، خاصة مع ارتباطها المباشر بتكاليف المعيشة.

واختتم عمرو أديب حديثه بالتأكيد على أن تأثير الأزمات الخارجية لا ينفصل عن حركة الأسواق المحلية، في وقت تظل فيه أسعار السلع وتكلفة المعيشة من أبرز الملفات التي تشغل المواطنين، بالتزامن مع متابعة تطورات الاقتصاد وسوق الصرف.