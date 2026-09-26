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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب كرواتيا يهزم التشيك بثنائية بدوري الأمم الأوروبية

منتخب كرواتيا
منتخب كرواتيا
إسلام مقلد

حقق منتخب كرواتيا الفوز على منتخب التشيك بنتيجة 2-1، مساء اليوم السبت، على ملعب «إيدن أرينا»، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل هدفى كرواتيا كل من لوكا مودريتش وماركو باشاليتش في الدقيقتين 47 و77، بينما سجل هدف التشيك ادام كاراباتس في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة حصد منتخب كرواتيا على أول 3 نقاط له ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة، بينام احتل منتخب التشيك المركز الرابع دون نقاط.

تشكيل المنتخبين

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي التشيك وكرواتيا التشكيل الرسمي لمواجهتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب «إيدن أرينا»، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل التشيك أمام كرواتيا

حراسة المرمى: هورنيتشيك.

خط الدفاع: فلاديمير تسوفال، هراناش، تشالوبك، سلما.

خط الوسط: تشيرف، شولتس، ساديليك، كارابيتس.

خط الهجوم: هولشيك، أمبروس.

تشكيل كرواتيا أمام التشيك

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جوسيب ستانيشيتش، يوشكو جفارديول، ماريو فوشكوفيتش.

خط الوسط: ماتيو كوفاتشيتش، لوكا مودريتش، إيفان بيريشيتش، بيتار سوتشيتش، لوكا سوتشيتش.

خط الهجوم: إيجور ماتانوفيتش، فرانيو إيفانوفيتش.

موعد مباراة التشيك وكرواتيا

انطلقت مباراة التشيك وكرواتيا في تمام الساعة 9:45 مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب «إيدن أرينا».

ونقلت المباراة عبر قناة «بي إن سبورتس HD 2».

أبطال دوري الأمم الأوروبية

وشهدت النسخ الأربع الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية تتويج 3 منتخبات فقط، حيث حصد منتخب البرتغال اللقب مرتين، مقابل لقب لكل من فرنسا وإسبانيا.

وجاء سجل أبطال البطولة كالتالي:

2019: البرتغال تتوج باللقب على حساب هولندا بنتيجة 1-0.

2021: فرنسا تحصد اللقب على حساب إسبانيا بنتيجة 2-1.

2023: إسبانيا تتوج بالبطولة على حساب كرواتيا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

2025: البرتغال تحصد اللقب للمرة الثانية على حساب إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2.

كرواتيا التشيك بطولة دوري الأمم الأوروبية

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