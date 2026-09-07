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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سلافن بليتش يحسم مستقبل لوكا مودريتش مع منتخب كرواتيا

مودريتش
مودريتش
حمزة شعيب

حسم سلافن بليتش، المدير الفني الجديد لمنتخب كرواتيا، مستقبل لوكا مودريتش مع المنتخب، بعدما قرر استدعاء قائد الفريق ضمن القائمة الأولى التي أعلنها استعدادًا لفترة التوقف الدولي المقبلة.

مودريتش مستمر مع منتخب كرواتيا

كان مستقبل مودريتش مع منتخب كرواتيا قد أثار حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، في ظل تقدم قائد الفريق في العمر واقترابه من عامه الـ41، إلى جانب وصول مسيرته الكروية إلى مراحلها الأخيرة.

واختار بليتش الاستعانة بخبرات مودريتش، ليؤكد استمرار قائد المنتخب في تمثيل بلاده خلال الفترة المقبلة، بعدما ضمه إلى قائمته الأولى منذ توليه مهمة تدريب كرواتيا.

ومن المقرر أن يواصل مودريتش قيادة منتخب كرواتيا خلال فترتي التوقف الدوليين في سبتمبر وأكتوبر، وسط جدول حافل بالمباريات خلال الفترة المقبلة.

ويستهل المنتخب الكرواتي مشواره في دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة التشيك يوم 26 سبتمبر، قبل أن يلتقي منتخب إسبانيا بعد ثلاثة أيام.

وفي أكتوبر، يواجه منتخب كرواتيا نظيره الإنجليزي يوم 3 من الشهر، ثم يختتم مبارياته بمواجهة جديدة أمام إسبانيا يوم 6 أكتوبر.

وبذلك، يستمر مودريتش في ارتداء قميص منتخب بلاده، ليضيف فصلًا جديدًا إلى مسيرته الدولية الحافلة، رغم اقترابه من نهاية مشواره مع كرة القدم.

مودريتش كرواتيا منتخب كرواتيا

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