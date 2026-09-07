تواجد مودريتش.. مدرب كرواتيا يعلن قائمته لدوري الأمم الأوروبية

اختار المدرب سلافن بيليتش اللاعب لوكا مودريتش ضمن تشكيلة المنتخب الكرواتي، اليوم الاثنين، للمشاركة في دوري الأمم، وذلك لمواصلة مسيرته الدولية المتميزة.

وعندما تواجه كرواتيا مضيفتها جمهورية التشيك في المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى من دوري الأمم يوم 26 سبتمبر، سيكون مودريتش قد سجل مشاركته الدولية رقم 203 وهو في سن الحادية والأربعين؛ علمًا بأنه وقع في شهر يوليو عقداً لموسم إضافي مع نادي ميلان.

ولا يتفوق عليه في عدد المباريات الدولية سوى كريستيانو رونالدو (233 مباراة مع البرتغال)، وليونيل ميسي (الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع الأرجنتين قبل أسبوع) برصيد 207 مباريات.

تعليق مدرب كرواتيا

وقال بيليتش في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد بريس": "لم أكن بحاجة لإقناعه؛ فهو شغوف بكرواتيا وبالمنتخب الوطني، لذا فالأمر يمثل مكسبًا للطرفين".

وتضم المجموعة أيضًا كلًا من إسبانيا (بطلة العالم) وإنجلترا، وذلك ضمن منافسات مرحلة المجموعات لدوري الأمم لموسم 2026-2027 التي تمتد من سبتمبر إلى نوفمبر.

وأشار بيليتش إلى أن مودريتش لن يشارك في جميع مباريات المجموعة.