قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 27-9-2026
خبير سيارات كهربائية: السيارات الهجينة الصينية تحظى بإقبال متزايد في السوق الأوروبية
دار الإفتاء: رفع اليدين أثناء الدعاء ومسح الوجه بعد الانتهاء منه أمر مستحب
فولكس واجن ID BUZZ.. بتصميم فان وأداء كهربائي
روّج لبيع المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .. عقوبة المُتهمين بالقانون
هاني سرحان يكشف كواليس «ما لم يُحكَ عن بني مزار» ويُعلّق على تفاعل الجمهور مع الأحداث
رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها
متى يُلغى ترخيص المنشأة الفندقية؟.. 9 حالات حدّدها القانون
«الدماطي»: الأهلي يدعم الشناوي وجميع لاعبيه.. ولا صحة لمنع اللاعبين من مواجهة جنوب إفريقيا
ترامب: اتفاق مع كوبا قادم .. والعمل العسكري لن يكون ضروريًا
دونجا: حسام حسن يحتاج إلى الهدوء .. ونصيحتي له أن يقلل من التصريحات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لوكسمبورج تهزم بلغاريا بثنائية في دوري الأمم الأوروبية

منتخب لوكسمبورج
منتخب لوكسمبورج
إسلام مقلد

حقق منتخب لوكسمبورج فوزًا مفاجئًا على مضيفه منتخب بلغاريا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بالمستوى الثالث لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ونجح منتخب لوكسمبورج في قلب تأخره بهدف إلى انتصار ثمين خارج أرضه، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

بلغاريا تتقدم ولوكسمبورج ترد قبل الاستراحة

بدأ منتخب بلغاريا المباراة بصورة قوية، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق آسين تشانداروف في الدقيقة 18، ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية مبكرًا.

ولم يستسلم منتخب لوكسمبورج بعد تأخره، ونجح في العودة إلى المباراة بعدما سجل لياندرو باريرو هدف التعادل في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

فينسنت تيل يمنح لوكسمبورج نقاط المباراة

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب لوكسمبورج محاولاته الهجومية بحثًا عن هدف التقدم، حتى تمكن فينسنت تيل من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65، ليقلب النتيجة لصالح الضيوف.

وحافظ منتخب لوكسمبورج على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق فوزًا مهمًا خارج ملعبه ويبدأ مشواره في دوري الأمم الأوروبية بحصد النقاط الثلاث.

ترتيب مجموعة لوكسمبورج وبلغاريا

وبهذه النتيجة، رفع منتخب لوكسمبورج رصيده إلى ثلاث نقاط في المجموعة الرابعة بالمستوى الثالث، بينما بقي منتخب بلغاريا دون نقاط عقب خسارته في الجولة الافتتاحية.

ويمنح هذا الانتصار منتخب لوكسمبورج دفعة معنوية قبل مبارياته المقبلة في البطولة، فيما يتطلع المنتخب البلغاري إلى تعويض خسارته والعودة إلى المنافسة خلال الجولات القادمة.

منتخب لوكسمبورج لوكسمبورج منتخب بلغاريا بلغاريا بطولة دوري الأمم الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاه

واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

فايا يونان

شامة صغيرة كشفت الحقيقة.. فايا يونان تعلن إصابتها بسرطان الجلد| تفاصيل

منتخب مصر الوطني

حالة وحيدة يحق لـ الأهلي إعفاء نجومه من ودية مصر وجنوب إفريقيا

العروسين

بالجلابية الصعيدي.. عروسة تحتفل بخطوبتها على أنغام المزمار البلدي في سوهاج

المستشار شريف الزند

بالدموع.. نجل شقيق أحمد الزند: عمي كان يحب الوطن والفقراء والغلابةويعتبرهم أسياده

صابرين تحتفل بعقد قران نجلها نور عبد اللطيف في أجواء عائلية..

صابرين تحتفل بعقد قران ابنها نور عبد اللطيف في أجواء عائلية

مدحت شلبي والخطيب

قرار من المحكمة بشأن مدحت شلبي في اتهامه بسب وقذف الخطيب

ترشيحاتنا

منتخب لوكسمبورج

لوكسمبورج تهزم بلغاريا بثنائية في دوري الأمم الأوروبية

محمد الشناوي

أحمد شوبير يكشف تفاصيل أزمة محمد الشناوي مع منتخب مصر

منتخب كرواتيا

منتخب كرواتيا يهزم التشيك بثنائية بدوري الأمم الأوروبية

بالصور

فستان غير تقليدي.. نانسي عجرم تبهر متابعيها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار تخفض الكوليسترول وتساعد على الشبع.. أبرزها الشوفان

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار

إطلالة سوداء أنيقة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

فيديو

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد