لوكسمبورج تهزم بلغاريا بثنائية في دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب لوكسمبورج فوزًا مفاجئًا على مضيفه منتخب بلغاريا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بالمستوى الثالث لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ونجح منتخب لوكسمبورج في قلب تأخره بهدف إلى انتصار ثمين خارج أرضه، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

بلغاريا تتقدم ولوكسمبورج ترد قبل الاستراحة

بدأ منتخب بلغاريا المباراة بصورة قوية، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق آسين تشانداروف في الدقيقة 18، ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية مبكرًا.

ولم يستسلم منتخب لوكسمبورج بعد تأخره، ونجح في العودة إلى المباراة بعدما سجل لياندرو باريرو هدف التعادل في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

فينسنت تيل يمنح لوكسمبورج نقاط المباراة

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب لوكسمبورج محاولاته الهجومية بحثًا عن هدف التقدم، حتى تمكن فينسنت تيل من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65، ليقلب النتيجة لصالح الضيوف.

وحافظ منتخب لوكسمبورج على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق فوزًا مهمًا خارج ملعبه ويبدأ مشواره في دوري الأمم الأوروبية بحصد النقاط الثلاث.

ترتيب مجموعة لوكسمبورج وبلغاريا

وبهذه النتيجة، رفع منتخب لوكسمبورج رصيده إلى ثلاث نقاط في المجموعة الرابعة بالمستوى الثالث، بينما بقي منتخب بلغاريا دون نقاط عقب خسارته في الجولة الافتتاحية.

ويمنح هذا الانتصار منتخب لوكسمبورج دفعة معنوية قبل مبارياته المقبلة في البطولة، فيما يتطلع المنتخب البلغاري إلى تعويض خسارته والعودة إلى المنافسة خلال الجولات القادمة.