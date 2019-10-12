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رياضة

ملخص وأهداف مباراة البرتغال ولوكسمبورج في تصفيات يورو 2020.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:15 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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القسم الرياضي
اكتسح منتخب البرتغال نظيره منتخب لوكسمبورج بثلاثية نظيفة، أمس الجمعة، وذلك في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات يورو 2020.

افتتح برناندو سيلفا التسجيل للبرتغال في الدقيقة 16، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 65 بهدف عالمي من فوق حارس مرمى لوكسمبورج، ليختتم بعدها جونزالو جوديس مهرجان الأهداف بإضافته الهدف الثالث في الدقيقة 89 ، لتنتهي المباراة بفوز البرتغال بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة ، رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني من المجموعة الثانية ، بينما تجمد رصيد منتخب لوكسمبورج عند النقطة الرابعة في المركز الرابع وقبل الأخير.
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