روسيا تعلن دبلوماسيًا من مولدوفا شخصًا غير مرغوب فيه

أعلنت وزارة الخارجية الروسية،، دبلوماسياً في سفارة مولدوفا بموسكو شخصاً غير مرغوب بوجوده في روسيا، وذلك رداً على إجراء مماثل اتخذته كيشيناو الشهر الماضي.

استدعاء السفير وإبلاغه بالقرار

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة أنها استدعت سفير مولدوفا لإبلاغه بالقرار "استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل"، في إشارة إلى قرار أصدرته مولدوفا في 23 أكتوبر، وأعلنت فيه أحد موظفي السفارة الروسية في كيشيناو "شخصاً غير مرغوب فيه".

مولدوفا تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

وتسعى مولدوفا، الدولة السوفيتية السابقة الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا والتي تقودها الرئيسة المؤيدة لأوروبا مايا ساندو، إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.

احتجاج كيشيناو على سقوط مسيّرات روسية

واحتجت الحكومة في مولدوفا مراراً على ما تقول إنها طائرات مسيّرة روسية سقطت على أراضيها خلال الحرب الدائرة مع أوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات ونصف السنة.

وفي واقعة حدثت في منتصف أكتوبر، قالت الحكومة إن 5 طائرات مسيّرة تحطمت داخل مولدوفا في أقل من 24 ساعة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن مولدوفا لم تقدم أي دليل على أن الطائرات المسيّرة روسية، واتهمت السلطات في مولدوفا بإثارة المشاعر المعادية لروسيا.