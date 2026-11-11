الحصبة الألمانية (Rubella) هي مرض فيروسي مُعدٍ يصيب الأطفال والبالغين، وينتقل من شخص إلى آخر عن طريق الرذاذ المتطاير من الأنف والفم أثناء السعال أو العطس.

كما تُعد من الأمراض الفيروسية التي غالبًا ما تكون أعراضها خفيفة عند الأطفال، لكنها قد تشكل خطورة كبيرة إذا أصابت المرأة الحامل، خاصة خلال الأشهر الأولى من الحمل، حيث يمكن أن تؤدي إلى تشوهات خلقية خطيرة للجنين.

كيف تنتشر الحصبة الألمانية.. وما أعراضها؟

تظهر الحصبة الألمانية عادةً في صورة طفح جلدي وردي يبدأ غالبًا من الوجه ثم ينتشر إلى باقي أجزاء الجسم، وقد يصاحبه ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وتضخم الغدد الليمفاوية خلف الأذن والرقبة، وأحيانًا آلام بالمفاصل.

وتحظى الحصبة الألمانية بأهمية خاصة في مصر نظرًا لأهمية برامج التطعيم والتوعية الصحية في الحد من انتشار الأمراض المعدية، وحماية الأطفال والنساء في سن الإنجاب من مضاعفات المرض. ويُعد التطعيم بلقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) من أهم وسائل الوقاية.

يشكل هذا المرض الفيروسي شديد العدوى، والذي كان خاضعاً للسيطرة إلى حد كبير، تهديداً متجدداً للصحة العامة، وخاصة للأفراد غير الملقحين، غالباً ما تشبه الأعراض الأولية أعراض نزلات البرد، ويتبعها بعد بضعة أيام طفح جلدي مميز.

يبدأ هذا الطفح الجلدي عادةً على الوجه وخلف الأذنين قبل أن ينتشر في جميع أنحاء الجسم، ويظهر على شكل بقع مرتفعة وغير منتظمة الشكل، وعادةً لا تسبب الحكة.

وقد تظهر لدى بعض الأشخاص بقع صغيرة داخل أفواههم، على الرغم من أن الكثيرين يتعافون، إلا أن الحصبة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ، وفي حالات نادرة، قد تتسبب في إعاقة طويلة الأمد أو حتى الوفاة و يُعدّ الرضع والأفراد ذوو المناعة الضعيفة أكثر عرضةً للإصابة.



سرعة الانتشار

ينتشر الفيروس عن طريق الرذاذ التنفسي عندما يتنفس الشخص المصاب أو يسعل أو يعطس.

ويكون الشخص مُعديًا من حوالي 4 أيام قبل ظهور الطفح الجلدي وحتى أربعة أيام بعد ظهوره، وللحد من انتقال العدوى، تنصح هيئة الخدمات الصحية باتخاذ تدابير بسيطة مثل فتح النوافذ والأبواب، وغسل اليدين باستمرار بالماء الدافئ والصابون، واستخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطس، والتخلص منها فورًا.

كما يُنصح بعدم مشاركة الأدوات الشخصية مثل أدوات المائدة والأكواب والمناشف أو أغطية الأسرة.

يمكن أن ينقل العطس مرض الحصبة الأهم من ذلك، أنه لا يوجد علاج محدد للحصبة، مما يجعل التطعيم الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية، توفر جرعتان من لقاح الحصبة مستويات عالية من الحماية، وهما ضروريتان لمنع تفشي المرض على نطاق واسع.



لقاح الحصبة الالمانية



يعطى لقاح الحصبة الألمانية ضمن اللقاح الثلاثي الفيروسي MMR، الذي يقي من الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف؛ لذلك قد تُنشر أعداد المطعّمين باسم اللقاح الثلاثي، وليس باسم الحصبة الألمانية وحدها.