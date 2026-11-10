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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إنفيديا تخسر 470 مليار دولار من قيمتها السوقية وسط تقارير عن تهريب رقائق إلى الصين

الرئيس التنفيذي لإنفيديا جينسن هوانغ
الرئيس التنفيذي لإنفيديا جينسن هوانغ
أمنية رشاد الجلوي

تواجه شركة «إنفيديا» الأمريكية ضغوطًا متزايدة في الأسواق المالية، بعدما تراجع سهمها بأكثر من 6% خلال تعاملات اليوم، متجهًا إلى تسجيل خسائر تتجاوز 470 مليار دولار من قيمتها السوقية على مدار جلستي تداول، وسط تصاعد المخاوف بشأن تقارير تتعلق بتسهيل وصول رقائق الشركة إلى شركات صينية بالمخالفة لقيود التصدير الأمريكية.

وأثارت هذه التطورات تساؤلات بشأن منظومة الحوكمة والرقابة داخل الشركة، عقب تقرير نشرته صحيفة «ذي إنفورميشن»، نقلًا عن مصدرين مطلعين، تحدث عن علاقة بين الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جينسن هوانغ، وسيدة أعمال صينية تدعى أليس هوانغ، يُشتبه في ارتباطها بأجهزة استخبارات صينية، وفقًا لما أوردته الصحيفة، مع تأكيدها عدم وجود صلة قرابة بين الطرفين.

وذكر التقرير أن هذه العلاقة ساعدت، بحسب المصادر، في تسهيل شحن رقائق إلكترونية من إنتاج إنفيديا إلى شركات صينية، بقيمة لا تقل عن 7.5 مليار دولار، ما أثار مخاوف بشأن مدى الالتزام بضوابط التصدير الأمريكية المفروضة على التكنولوجيا المتقدمة.

وانخفض سهم إنفيديا بنسبة 4.3% خلال جلسة الاثنين، قبل أن يواصل تراجعه بأكثر من 6% في تعاملات اليوم، الأمر الذي دفع شركة «مايكروسوفت» إلى تجاوزها لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، للمرة الأولى منذ يونيو 2025.

وفي سياق متصل، أشار محللو بنك أوف أمريكا إلى أن المستثمرين يراقبون مدى قدرة الأزمة على البقاء محصورة داخل إنفيديا، أو امتداد تداعياتها إلى قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بأكمله، في حال ترتب عليها فرض قيود إضافية أو اضطرابات في سلاسل الإمداد.

وبحسب التقرير، بدأ مجلس إدارة إنفيديا تحقيقًا داخليًا يوم الأحد، بالتزامن مع بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي احتمالات تعرض جينسن هوانغ لعملية استخباراتية أجنبية.

كما أشار التقرير إلى أن أليس هوانغ أسست، بالتعاون مع زوجها وشقيقتها، شبكة من الشركات في الصين وسنغافورة بهدف الحصول على رقائق إنفيديا، من بينها شركة «شنغهاي سينشري ليتونغ»، التي حصلت عام 2023 على صفة الشريك المفضل لإنفيديا في مجال الخدمات السحابية.

وأضافت الصحيفة أن هذه الشبكة تمكنت، وفقًا للمعلومات التي أوردتها، من الاستفادة من علاقاتها بالشركة وموزعيها للحصول على رقائق تخضع لقيود التصدير الأمريكية، مشيرة إلى نقل نحو 240 ألف رقاقة من طرازات H100 وH200، إلى جانب بعض رقائق A100، إلى الصين.

وتضع هذه التقارير إنفيديا أمام تحديات تتجاوز تراجع سهمها، لتشمل مخاطر الامتثال لقواعد التصدير الأمريكية، والحوكمة المؤسسية، وثقة المستثمرين، في وقت تحتدم فيه المنافسة العالمية على سوق الرقائق وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

شركة «إنفيديا» الأمريكية الأسواق المالية قيود التصدير الأمريكية صحيفة «ذي إنفورميشن» أجهزة استخبارات صينية

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