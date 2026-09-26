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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسبانيا تفوز على إنجلترا 3-2 في مباراة مثيرة بدوري الأمم الأوروبية

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
مجدي سلامة

فاز منتخب إسبانيا على نظيره إنجلترا، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

سجل لامين يامال الهدف الأول في الدقيقة 2 بعد استغلال خطأ مدافع إنجلترا ليضعها في الشباك.

فيما تعادل انتوني جوردون في الدقيقة 36 إنجلترا.

وخطف هاري كين التقدم في الدقيقة 40.

وتعادل أليكس باينا لصالح إسبانيا في الدقيقة 60.

وسجل ميكيل أويارزابال الهدف الثالث في الدقيقة 74.

تشكيل انجلترا:

حراسة المرمى: ترافورد. 

خط الدفاع: كونسا، كوانساه، جويهي وأورييلي. 

خط الوسط: سكيلي، إندرسون وبيلينجهام. 

خط الهجوم: جوردون، ساكا وكين.

تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون. 

خط الدفاع: جارسيا، كوبارسي، لابورتي وكوكوريلا. 

خط الوسط: رودري، رويز وداني أولمو. 

خط الهجوم: لامين يامال، توريس وويليامز

إسبانيا إنجلترا دوري الأمم الأوروبية

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