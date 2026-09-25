عمرو أديب: محافظ البنك المركزي نجح في تحقيق التوازن لسوق العملة

أشاد الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، مساء اليوم الجمعة، بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع تداعيات الأزمة الإيرانية الأمريكية، مشيرًا إلى أن هناك تقارير أشادت بقدرة الاقتصاد على المرور من تداعيات الأزمة.

وقال عمرو أديب خلال تقديمه برنامج «الحكاية»: «تقارير تشيد بقدرة الاقتصاد المصري على المرور رغم الأزمة الإيرانية الأمريكية.. محافظ البنك المركزي نجح في عمل توازن في العملة».

وتساءل عمرو أديب: «هو إحنا في سوق مفتوح؟»، مشيرًا إلى أن الواقع في السوق المصري يشهد صعودًا في أسعار السلع والخدمات، بينما تحدث الانخفاضات في أحيان قليلة.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب أن هناك حالة من التذبذب داخل السوق، قائلًا: «السوق بيتلكك.. وبرَّا في ناس بتعجن في بعض»؛ في إشارة إلى الضغوط والتحديات التي تشهدها الأسواق.

وتطرق عمرو أديب إلى تأثير ارتفاع الأسعار على شرائح المجتمع، مشيرًا إلى وجود ما وصفه بـ«انزلاقات في الطبقات بمصر»، في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف بعض السلع.

وضرب أديب مثالًا على ذلك بأسعار البيض، قائلًا إن سعره تضاعف، في سياق حديثه عن التغيرات التي شهدتها أسعار السلع وتأثيرها على المواطنين.