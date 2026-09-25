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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء

درجات الحرارة
درجات الحرارة
أ ش أ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً السبت، طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل رطب على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من وسط سيناء، إلى جانب احتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري (قد تكون متوسطة إلى عزيزة ورعدية أحيانا على مناطق من السلوم سيدي براني ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية، فيما تكون حالة خليج السويس مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 31 21

العاصمة الجديدة 32 19

6 أكتوبر 32 20

بنهــــا 31 20

دمنهور 29 20

وادي النطرون 31 19

كفر الشيخ 29 20

بلطيم 28 20

المنصورة 29 21

الزقازيق 30 21

شبين الكوم 30 20

طنطا 29 20

دمياط 28 23

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 31 21

السويس 30 21

العريش 29 20

رفح 28 20

رأس سدر 31 21

نخل 30 18

كاترين 27 16

الطور 32 24

طابا 30 21

شرم الشيخ 34 27

الغردقة 35 26

الإسكندرية 28 21

العلمين الجديدة 27 21

مطروح 27 21

السلوم 25 20

سيوة 33 21

رأس غارب 34 25

سفاجا 34 26

مرسى علم 35 26

الشلاتين 36 26

حلايب 33 27

أبو رماد 36 26

مرسى حميرة 35 26

أبرق 36 25

جبل علبة 36 25

رأس حدربة 33 27

الفيوم 32 21

بني سويف 32 20

المنيا 33 21

أسيوط 34 21

سوهاج 36 22

قنا 38 24

الأقصر 38 24

أسوان 39 26

الوادي الجديد 38 25

أبوسمبل 40 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 42 28

المدينة 44 30

الرياض 42 27

المنامة 40 31

أبوظبي 40 29

الدوحة 42 31

الكويت 46 30

دمشق 32 16

بيروت 28 24

عمان 27 16

القدس 26 17

غزة 28 21

بغداد 44 28

مسقط 35 30

صنعاء 28 12

الخرطوم 42 30

طرابلس 28 22

تونس 29 20

الجزائر 27 18

الرباط 28 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 22 10

إسطنبول 25 16

إسلام آباد 33 21

نيودلهي 31 23

جاكرتا 35 24

بكين 26 17

كوالالمبور 33 25

طوكيو 25 18

أثينا 22 16

روما 27 15

باريس 25 15

مدريد 33 19

برلين 20 10

لندن 21 12

مونتريال 20 13

موسكو 16 08

نيويورك 20 12

واشنطن 22 13

نواكشوط 30 25

أديس أبابا 23 13

هيئة الأرصاد الجوية طقس حار الظواهر الجوية

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