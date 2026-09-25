صادرات النفط عبر مضيق هرمز تسجل 33.7 مليون برميل هذا الأسبوع

أظهرت بيانات حديثة أن حجم صادرات النفط الخام التي تم شحنها عبر مضيق هرمز؛ بلغ 33.7 مليون برميل خلال الأسبوع الحالي.

ويُعتبر مضيق هرمز، الذي يربط بين الخليج العربي وخليج عمان، نقطة الاختناق البحرية الأكثر أهمية لتجارة النفط في العالم، حيث يمر عبره نحو خُمس (20%) إجمالي استهلاك النفط السائل عالمياً يومياً. وتعتمد معظم الدول الرئيسية المنتجة للنفط في منطقة الخليج بشكل أساسي على هذا الممر الحيوي لتصدير إمداداتها، وتتجه السواد الأعظم من هذه التدفقات إلى الأسواق الآسيوية الكبرى (مثل الصين، الهند، اليابان، وكوريا الجنوبية).

وتُتابع الأسواق المالية والمحللون، البيانات الأسبوعية لتدفقات النفط عبر المضيق بدقة متناهية؛ نظراً لأن أي تقلبات في حركة الناقلات أو أعداد الشحنات تؤثر بشكل مباشر على معادلة العرض والطلب وتنعكس على حركة أسعار النفط عالمياً.