بدء تنفيذ اتفاق مكة.. تفاصيل اجتماع رؤساء أركان جيوش السعودية وتركيا وباكستان

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن رؤساء أركان وقادة قوات الدفاع في السعودية وتركيا وباكستان أكدوا عزمهم البدء في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية مكة للدفاع المشترك؛ في خطوة جديدة نحو تفعيل الاتفاق وترجمة بنوده إلى آليات عملية للتعاون العسكري بين الدول الثلاث.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده القادة العسكريون في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق والتعاون الدفاعي بين القوات المسلحة للدول الموقعة على الاتفاق.

وأكد المشاركون التزامهم بالدفاع المشترك، ودعم أمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها.

وناقش الاجتماع، آليات تعزيز التعاون العسكري، بما يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية، ورفع مستوى التنسيق بين القوات المسلحة، والعمل على تكامل القدرات بما يدعم الجاهزية الدفاعية والردع المشترك.

كما أدان القادة، الهجمات التي استهدفت مكة المكرمة ومنشآت مدنية واقتصادية داخل المملكة.

وتأتي هذه الخطوة؛ بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في نيويورك، حيث بحثوا التقدم المحرز في إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنبثقة عن الاتفاق، إلى جانب الترتيبات الخاصة بعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان لبحث سبل مساندة المملكة.

وكانت السعودية وتركيا وباكستان قد وقعت اتفاقية مكة للدفاع المشترك، يوم 7 أغسطس الماضي، وتنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجومًا عليها جميعًا، مع تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية وتطوير التقنيات والإنتاج المشترك.

وتزامن تفعيل الاتفاق مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، في ظل هجمات صاروخية ومسيرة استهدفت مواقع داخل السعودية، ما دفع الدول الثلاث إلى تسريع خطوات تفعيل آليات الاتفاق وتعزيز التنسيق الدفاعي بينها.

ويأتي التحرك العسكري؛ في إطار مساعي الدول الموقعة إلى وضع الهياكل والآليات اللازمة لتنفيذ الاتفاق، بعدما بدأت في وقت سابق إجراءات إنشاء أمانة عامة في السعودية، إلى جانب تشكيل لجان وفرق عمل مشتركة بهدف تنظيم التعاون الدفاعي بين الأطراف الثلاثة.