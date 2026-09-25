هالاند يتوج بجائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي

​توج المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، اليوم الجمعة، بجائزة لاعب نادي مانشستر سيتي لشهر سبتمبر، بعد حصوله على 44% من أصوات الجماهير متفوقاً على مارك جيهي صاحب المركز الثاني وإليوت أندرسون في المركز الثالث.

​وذكر مانشستر سيتي - في بيان - أن هالاند نجح في التسجيل في جميع المباريات الأربع التي شارك فيها خلال شهر سبتمبر؛ حيث سجل هدف الفوز الوحيد أمام كوفنتري سيتي، ثم أحرز هدفين في شباك بورتو البرتغالي بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يسجل هدف الانتصار الحاسم في ديربي مانشستر أمام يونايتد على ملعب "أولد ترافورد"، ليختتم أهدافه بتسجيل الهدف الأخير في فوز مثير بنتيجة 5-3 على سندرلاند، محلياً بذلك إنجاز زميله ريان شرقي الذي فاز بالجائزة عن شهر أغسطس.