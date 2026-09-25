إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق عزبة عامر المحمودية، بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطار من شرطة النجده يفيد ، بوقوع حادث تصادم دراجات نارية على طريق عزبة عامر التابعة للمحمودية بدكرنس، ووجود مصابين.

إنتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من :السيد جمعه احمد 15 عاما ، طالب مقيم عزبة عامر المحمودية دكرنس، مصاب بخدوش بالوجة وفقدان للوعى ومحمد حافظ محمد حافظ بدوى، 18 عاما ،طالب مقيم ، المحموديه، مصاب اشتباه كسر بالذراع الايمن.

كما اصيب عبدالرحمن عبدالله الجريحى عبد القادر، 17 عاما ، طالب مقيم المحمودية مركز دكرنس، مصاب

بإشتباة خلع بالكتف الايمن سحجات بالقدم اليمنى وخالد احمد محمود عبدالمولى 15 عاما ، طالب، مقيم المحموديه ، مصاب باشتباة كسر مفتوح بالساق اليمنى.

تم نقل المصابين لمستشفى منية النصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة