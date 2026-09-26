وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص

شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، بمشاركة وزير خارجية اليونان جيورجوس جيرابيتريتيس، ووزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الوزير عبد العاطي - خلال الاجتماع - خصوصية العلاقات التي تجمع الدول الثلاث، والزخم الكبير الذي تشهده آلية التعاون الثلاثي، والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به في علاقات التعاون والتكامل الإقليمي، مشدداً على أهمية مواصلة دورية انعقاد اجتماعات الآلية على مختلف المستويات، والمتابعة المستمرة لتنفيذ مخرجات القمم الثلاثية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الدول الثلاث.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي بأن اللقاء شهد توافقاً على أهمية تفعيل التعاون الثلاثي لمشروعات؛ تسهم في ربط الشعوب ببعضها، وتحقيق استفادة ملموسة لصالحها، وتكثيف الفعاليات الثقافية المشتركة والمنح الدراسية وتنظيم معسكرات صيفية للطلاب الدارسين وترتيب جولات ورحلات سياحية مشتركة بين الدول الثلاث.

وأشار الوزراء إلى ضرورة صياغة برامج تدريب العمالة الفنية وتيسير الترتيبات القانونية اللازمة لذلك؛ وبما يعمل بشكل غير مباشر علي ضبط مسارات الهجرة، مع التأكيد علي أهمية الاستمرار في تعزيز محاور التعاون العسكري والدفاعي والاقتصادي بين الدول الثلاث.

وقد تبادل الوزراء الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، ومن بينها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في منطقة شرق المتوسط، فضلاً عن عدد من الأزمات الإقليمية، مؤكدين أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.

واتفق الوزراء على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق في إطار آلية التعاون الثلاثي، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح الدول والشعوب الثلاثة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة شرق المتوسط.

ك ف