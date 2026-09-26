هشام يكن يحذر بعد تعادل مصر وأنجولا: اختيارات حسام حسن كلها غلط

علق هشام يكن، نجم الزمالك السابق، على تعادل منتخب مصر مع أنجولا، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وكتب هشام يكن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تغيرات ضعفت كتير من منتخب مصر قدام أنجولا وطريقة لعب مش لايقة على منتخبنا.. اليو سيسية عرف يلعب قدمنا اختيارات حسام كله غلط».

وأضاف: «ياريت نراجع نفسنا قبل ما حد يضحك علينا عشان ده اسمه منتخب مصر».

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيًا دون أهداف مع نظيره أنجولا، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراته الثانية في التصفيات أمام جنوب السودان، يوم الثلاثاء المقبل 29 سبتمبر، بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة مصر وجنوب السودان في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات «بي إن سبورتس» على الهواء مباشرة.

ويأتي ترتيب مجموعة مصر في التصفيات بعد الجولة الأولى كالتالي:

1- مالاوي: 3 نقاط

2- مصر: نقطة واحدة

3- أنجولا: نقطة واحدة

4- جنوب السودان: دون نقاط