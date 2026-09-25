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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد عبد الرحمن: هذا هو الفرق بين مسرح مصر و خيال مريض

محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن
سعيد فراج   -  
تصوير صلاح مهدي

كشف الفنان محمد عبد الرحمن، كواليس عمله في مسرحية خيال مريض، مع الفنان هشام ماجد، المعروضة حاليا في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وتحدث عبد الرحمن، في لقاء مع كاميرا “صدى البلد"، عن تفاصيل شخصيته في المسرحية، والفرق بين عمله فيها وبين تجربة فريق مسرح مصر في بدايته الفنية. 

عرض مسرحية “خيال مريض” بالعاصمة الإدارية الجديدة

وتواصل العاصمة الجديدة ترسيخ حضورها كمدينة نابضة بالحياة ووجهة متكاملة للفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية باستضافة العرض المسرحي الكوميدي "خيال مريض" على مسرح الدراما بمدينة الفنون والثقافة.

وذلك أيام 24 و25 سبتمبر الجاري و1، 2 أكتوبر القادم، الامر الذي يجسد ما تمتلكه المدينة من إمكانات وبنية متكاملة من مسارح وقاعات وتجهيزات مصممة وفق أحدث المعايير وفي إطار ما تشهده العاصمة الجديدة من حراك متواصل في مختلف المجالات وحرصها على إتاحة مساحات جديدة للفن والإبداع أمام الجمهور المصري.

ويأتي عرض "خيال مريض" في العاصمة الجديدة امتدادًا للنجاح الجماهيري الذي حققته المسرحية خلال موسم عروضها الصيفية، حيث شهدت إقبالًا جماهيريًا لافتًا، ورفعت لافتة " كامل العدد" خلال عدد من عروضها، لتنتقل بنجاحها إلى مسرح الدراما بمدينة الفنون والثقافة.

مسرحية خيال مريض

وتدور أحداث مسرحية "خيال مريض" في إطار كوميدي، من خلال شخصية الدكتور طه، التي يجسدها الفنان هشام ماجد، والذي يتعامل مع مرضاه بأسلوب مختلف، لتتوالى مجموعة من المواقف والمفارقات الكوميدية التي تشكل محور أحداث العرض.

ويشارك في بطولة المسرحية، إلى جانب الفنان هشام ماجد، كل من محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، أحمد الرافعي، دينا دياب، نغم صالح، محسن منصور، وليد عبد الغني، ريهام عزت، ونورا سليمان.
والمسرحية من تأليف وإخراج محمد حمدي، وإنتاج شركة فكر للمنتجة يارا حسن.

وتعكس هذه الفعاليات جانبًا من التحول الذي تشهده العاصمة الجديدة، التي لم تعد تقتصر على كونها مركزًا إداريًا وعمرانيًا، وإنما تتشكل فيها ملامح مدينة متكاملة للحياة والعمل والثقافة والفنون والترفيه، تستقبل الفعاليات الكبرى وتوفر لسكانها وزوارها تجارب متنوعة في أجواء عصرية. 

محمد عبد الرحمن الفنان محمد عبد الرحمن مسرحية خيال مريض هشام ماجد

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