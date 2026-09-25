فيتش: التصنيف الائتماني لبنك مصر لن يتأثر باستحواذ "الأهلي" على فروعه بالإمارات

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يكون تأثير استحواذ البنك الأهلي المصري على فروع بنك مصر في الإمارات محدودًا على التصنيف الائتماني لبنك مصر، مشيرة إلى محدودية مساهمة الفروع الإماراتية في إجمالي أعمال البنك.

وأوضحت فيتش أن فروع بنك مصر في الإمارات تمثل نحو 5% من إجمالي أصول البنك وأرباحه، بينما تمثل نحو 2.5% من إجمالي التزاماته، وهو ما يعكس محدودية الوزن النسبي لهذه الفروع ضمن المركز المالي لبنك مصر.

سحب 20% إلى 30% من الودائع الدولارية

بنك مصر والبنك الأهلي

وأشارت وكالة فيتش إلى أن عمليات السحب من فروع بنك مصر في الإمارات تراوحت بين 20% و30% من الودائع المقومة بالدولار، موضحة أن هذه التدفقات الخارجة لا تمثل خطرًا جوهريًا على البنك، في ظل تمتعه باحتياطيات سيولة قوية.

وتأتي توقعات فيتش في أعقاب قرار البنك الأهلي المصري الاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات، في إطار إعادة ترتيب وجود البنكين في السوق الإماراتية.

وأكدت الوكالة أن محدودية مساهمة الفروع الإماراتية في أصول وأرباح والتزامات بنك مصر، إلى جانب توافر مستويات قوية من السيولة، تقلل من التأثير المحتمل للعملية على المركز الائتماني للبنك.

ويعكس تقييم فيتش أن التطورات المرتبطة بفروع بنك مصر في الإمارات تظل محدودة التأثير على إجمالي المركز المالي للبنك، خاصة في ظل قدرة البنك على التعامل مع عمليات السحب من الودائع الدولارية من خلال مستويات السيولة المتاحة لديه.