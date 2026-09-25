قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تتسول مع جارتها.. العثور على طفلة بعد تغيبها عن منزلها بالإسكندرية
القبض على لص سرق حقيبة ممرضة من داخل عيادة بالفيوم
اليونيسف: سوء التغذية أخطر ما يواجه أطفال اليمن في ظل تصاعد المعارك
اليونيسف: تشغيل 25 عيادة متنقلة لمساعدة الأطفال النازحين في اليمن
حسام موافي يوضح أسباب «المياه على الرئة».. ويحذر من حالة أكثر خطورة
هآرتس تكشف «كارثة» داخل الجيش الإسرائيلي.. استدعاء جنود مصابين نفسيا للخدمة وتهديد بعضهم بالاعتقال
واشنطن: لا يمكن لإيران فرض شروطها وهي لا تملك السيطرة على مضيق هرمز
أول رد من الطبيبة ضحية "الرؤية" بالغربية: شقيقات طليقي وأمه ضربوني وسحلوني
وزير الخارجية لـ CGTN: حل القضية الفلسطينية أساس السلام.. والحرب الإيرانية تهدد أمن المنطقة والملاحة
البنك المركزي: تحسن نسبة القروض المتعثرة مقدار 0.1% في 3شهور
مساعد وزير الخارجية الأسبق عن موقف ترامب من إيران: الاتفاق أو التصعيد
أليو سيسيه يعود لمواجهة مصر من بوابة أنجولا.. ذكريات ركلات الترجيح تطارد الفراعنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم الكذب من أجل إضحاك الناس بالمزاح؟.. الإفتاء تحذر

حكم الكذب
حكم الكذب
أحمد سعيد

حذرت دار الإفتاء من الكذب بغرض المزاح، قائلة إن الناس يتهاونون كثيرًا في الكذب لإضحاك غيرهم بالمزاح والسخرية والاستهزاء، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ الْإِيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتْرُكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحَةِ» أخرجه الطبراني. 

حكم الكذب من أجل إضحاك الناس بالمزاح

وأشارت دار الإفتاء، في فتوى على فيسبوك، إلى خطورة الكذب على أبناء، موضحة أن من البعض يتهاونون في الكذب على الأولاد، وهو سلوك سيئ في التربية، وله آثار شديدة الخطورة على أخلاقيات أطفالنا.

الإفتاء: الكذب له صور متعددة يغفل عنها كثير من الناس

وفي فتوى أخرى، أكدت دار الإفتاء أن الكذب له صور متعددة يغفل عنها كثير من الناس، فهناك من يظهر للناس بمظهر المؤمن التقي الورع، وهو في حقيقة الأمر من أهل الشر والفجور، وكذب التاجر ليروج سلعته على غير الحقيقة؛ ليرغِّبَ الناس في شرائها، فذلك كاذب. 

واستشهدت دار الإفتاء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَلاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ» وذكر منهم: «رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ» أخرجه البخاري.

الإفتاء: 3 أصناف لا يكلمهم الله يوم القيامة

وفي السياق ذاته، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الكذب له صور متعددة يغفل عنها كثير من الناس، فهناك من يظهر للناس بمظهر المؤمن التقي الورع، وهو في حقيقة الأمر من أهل الشر والفجور، وكذب التاجر ليروج سلعته على غير الحقيقة؛ ليرغِّبَ الناس في شرائها، فذلك كاذب.

واستشهدت دار الإفتاء، في منشور لها على فيس بوك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَلاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ» وذكر منهم: «رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ» أخرجه البخاري.

وأكدت دار الإفتاء أن الكذب من الأخلاق الذميمة، وهو خُلُقٌ يجعل صاحبه يقول الشيء على غير حقيقته، ويخالف الواقع الذي هو من خلق الله سبحانه وتعالى، والكذب من صفات المنافقين، يقول تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: 1]، وفي الحديث الشريف: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ» أخرجه البخاري.

وأوضحت دار الإفتاء أن الصِّدق مطابقة القول للواقع، وهو ضد الكذب، والصِّدِّيق: الرَّجل الكثير الصدق، والصدق من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فقد قال تعالى في حقِّ إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا﴾ [سورة مريم: 41]، وقد أمر الله تعالى بالصدق فقال تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].

حكم الكذب من أجل إضحاك الناس بالمزاح دار الإفتاء الإفتاء الكذب صور الكذب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات

منتخب مصر

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. اعرف الطريقة

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

ترشيحاتنا

الحرب

اليونيسف: مقتل 15 طفلاً وإصابة 14 آخرين منذ تصاعد الصراع في اليمن

الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني

بعد اكتشاف الصديد.. حسام موافي يكشف أهمية تحليل المياه على الرئة

الإعلامي هشام موسى

هشام موسى يكشف خطورة استمرار التصعيد في مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي

بالصور

عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب.. احذرها

دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب

تحذير من المقليات للأطفال قبل المدرسة.. مخاطر تؤثر على النشاط والتركيز

مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد