تداول 31 سفينه حاويات وبضائع عامه بميناء دمياط



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 17 سفينة .. بينما غادر 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة .

حركه الصادر



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5373 طن تشمل : 274 طن حديد تسليح و 2248 طن علف بنجر و 2851 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42810 طن تشمل : 17392 طن ذرة و 200 طن خردة و 20710 طن حديد و 1072 طن خشب زان و 90 طن ابلاكاش و 363 طن معدات و 2983 طن بضائع متنوعة .

حركه الوارد



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 710 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1226 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4750 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 7034 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5285 حركة .

وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (GALLIPOLI SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 4452 طن تشمل خضروات و فواكه و كابلات ألومنيوم و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و مفاتيح ليد و موصلات منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا - سلوفينيا – سلوفيكيا - المجر – المغرب - فرنسا – النمسا – كرواتيا – السويد - بلجيكا .