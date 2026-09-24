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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21856 طنا تشمل : 12844 طن يوريا و 4680 طن مولاس و 1072 طن حديد تسليح و 2517 طن علف بنجر و 743 طن بضائع متنوعة .

حركه الوارد 


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51208 أطنان تشمل : 24126 طن ذرة و 5294 طن خردة و 20278 طن حديد و 1112 طن خشب زان و 398 طن معدات .
بينما بلغت حركة الوارد من الحاويات 594 حاوية فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1369 حاوية مكافئة .

رصيد صومعه 


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 9030 طنًا  ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5688 حركة .

دمياط محافظ دمياط ميناء دمياط سفن

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