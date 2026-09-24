محافظ دمياط يستقبل نائب وزير الصحة ويناقشان عددا من ملفات القطاع الصحي بالمحافظة

استقبل الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، خلال زيارته للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة بدمياط.

ملفات القطاع الصحي

وتناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالقطاع الصحى والمنظومة الطبية بالمحافظة، في إطار متابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وبحث سبل تطويرها بما يلبي احتياجاتهم.

وأكد محافظ دمياط أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة، باعتباره من القطاعات الحيوية التى تمس المواطنين، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم المنظومة الصحية ومتابعة أداءها ، لضمان تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين.

التنسيق مع وزارة الصحة

وأكد الدكتور حسام الدين فوزي حرص المحافظة على مواصلة التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بما يدعم تنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الرامية الى تطوير المنظومة الصحية، وتوفير خدمات طبية أفضل للمواطنين.