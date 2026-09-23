ميناء دمياط يستقبل لجنة المرور ومراجعة السلامة





استقبلت هيئة ميناء دمياط لجنة المرور ومراجعة سلامة الإجراءات بالموانئ المصرية برئاسة العميد مهندس ماجد البديوي مدير التخطيط الاستراتيجي بقطاع النقل البحري واللوجستيات

وذلك في إطار أعمال المتابعة الدورية التى تجريها اللجنة للموانئ المصرية، تنفيذًا للتوجيهات الصادرة بالمرور على كافة الموانئ للتأكد من سلامة وانتظام إجراءات العمل والالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة.

اعمال اللجنه



وقد بدأت أعمال اللجنة بعقد اجتماع تنسيقي بمقر هيئة ميناء دمياط، بحضور ممثلو الجهات المختصة إلى جانب مديرو الإدارات ذات الصلة بهيئة ميناء دمياط، تضمن الاجتماع تقديم عرض توضيحي استعرض خلاله جهود الهيئة والجهات المعنية داخل المجتمع المينائى في تطوير منظومة العمل وتعزيز مستويات السلامة والانضباط داخل الميناء.

الجولات والمرور الميداني



عقب ذلك أجرت اللجنة عددًا من الجولات والمرور الميداني على مواقع العمل بالميناء، حيث شملت أعمال المراجعة التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لضمان أمن وسلامة عمليات تداول وتخزين البضائع، وكذلك الإجراءات الخاصة بالتعامل مع البضائع المهمل والتصرف فيها، ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة في هذا الشأن.

كما تضمنت أعمال اللجنة متابعة منظومة الحفاظ على البيئة بالميناء، بما في ذلك خطة مكافحة التلوث البحري، إلى جانب مراجعة كفاءة إجراءات الحماية المدنية المطبقة داخل الميناء ومدى جاهزيتها كإجراءات ملموسة بالتزامن مع التأكد من فاعلية تدريب العاملين للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة.

وفي إطار التأكد من كفاءة وجاهزية منظومة مكافحة الحرائق، تضمنت أعمال اللجنة تنفيذ مناورة عملية لمكافحة حريق بإحدى الشركات العاملة بالميناء بهدف الوقوف ميدانيًا على مدى كفاءة إجراءات الاستجابة والتعامل مع حالات الطوارئ، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية إلى جانب الاطمئنان على مستوى التدريب المقدم للعاملين في تلك الشركات بما يؤهلهم لمواجهة المواقف الطارئة بفاعلية باعتبارهم خط الدفاع الأول أمام الطوارئ .



ومن جانبه أكد اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الهيئة تواصل اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءتها، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والحفاظ على البيئة، بما يعزز جاهزية الميناء وقدرته على التعامل مع مختلف المواقف، وذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس/ كامل الوزير .. وزير النقل.

وأشار إلى أن أعمال التفتيش والمتابعة الدورية تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم منظومة العمل بالموانئ، من خلال الوقوف على التطبيق الفعلي للإجراءات ورصد أي ملاحظات والعمل على تلافيها، بما يسهم في استمرار التشغيل الآمن والفعال لميناء دمياط، ورفع مستوى الخدمات المقدمة وفقًا للمعايير والاشتراطات المنظمة .