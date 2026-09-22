الاستثمار: بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وجامعة دمياط

شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة دمياط ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار فعاليات المحطة الثالثة لمبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة دمياط.

ووقع البروتوكول عن جامعة دمياط الأستاذ الدكتور مصطفى سليم، نائب رئيس جامعة دمياط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعن مركز تدريب التجارة الخارجية الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية.

تفاصيل البروتوكول

ويستهدف البروتوكول دعم التدريب ونشر ثقافة التصدير وتأهيل الشباب لفرص العمل في الأسواق الخارجية، من خلال التعاون بين الجانبين والاستفادة من إمكانات جامعة دمياط ومركز تدريب التجارة الخارجية في تقديم البرامج التدريبية والتوعوية في مجال التجارة الخارجية.

كما يأتي البروتوكول في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التدريب والتأهيل التصديري، وربط البرامج التدريبية باحتياجات الشركات والأسواق الخارجية، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لدعم تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات.