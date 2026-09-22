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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار يتفقد مركز خدمات المستثمرين بجمصة

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

تفقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مركز خدمات المستثمرين بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، لمتابعة سير العمل وتفعيل قرارات الوزارة بالتيسير على المستثمرين، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية الدور الترويجي والتوعوي للعاملين بالمركز، وضرورة تعريف المستثمرين ووكلائهم بالخدمات الجديدة التي تقدمها الوزارة وجهود التحول الرقمي.

والتقى الوزير عددًا من ممثلي مجتمع المستثمرين، مؤكدًا انفتاح الوزارة على مقترحاتهم لتطوير بيئة الأعمال، في ضوء ما تتمتع به المحافظة من موقع مميز بالقرب من الموانئ الرئيسية، ووفرة في الأيدي العاملة، وقاعدة صناعية قوية قابلة للتطوير، مشيرًا إلى أن توطين الاستثمارات في مختلف المحافظات يأتي ضمن أولويات الحكومة.

تأسيس نحو 1524 شركة خلال عام 2025

وعبر مركز خدمات المستثمرين بجمصة تم تأسيس نحو 1524 شركة خلال عام 2025، ويقدم المركز خدماته لنحو 12500 شركة في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، تشمل خدمات التأسيس والتراخيص، إلى جانب الخدمات الفنية والقانونية في مرحلة ما بعد التأسيس وطوال عمر الشركة.

ويضم المركز ممثلين دائمين عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الضرائب العامة، ومصلحة ضرائب القيمة المضافة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ونقابة المحامين، والغرف التجارية، وغيرها من الجهات المعنية بملف الاستثمار.

وزير الاستثمار مركز خدمات المستثمرين جمصة الدقهلية تأسيس الشركات

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