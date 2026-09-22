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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار يتفقد مصنعا لإنتاج الغزل والنسيج بدمياط

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

تفقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مصنع  للغزل والنسيج وصباغة المنسوجات بمحافظة دمياط، وذلك في إطار جولته الميدانية بالمحافظة ضمن فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، لمتابعة الأنشطة الإنتاجية وخطط الشركة للتوسع وزيادة الصادرات.

141 مليون دولار استثمارات 

واستمع الوزير إلى عرض حول نشاط الشركة، حيث أوضح رئيس الشركة أنها تأسست عام 2010، ويبلغ رأس مالها 10 ملايين دولار، بمساهمة تركية بنحو 100%، فيما تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 141 مليون دولار، وتقام على مساحة 150 ألف متر مربع، ويبلغ إجمالي العمالة نحو 1327 عاملًا.

واستعرض رئيس الشركة أنشطة المصنع، والتي تشمل الغزل والنسيج والصباغة والتصدير إلى خارج البلاد بنسبة 80%، إلى جانب صناعة الملابس الجاهزة من الأقمشة المنتجة بالمصنع أو المستوردة لتشطيبها وصباغتها، والتصدير إلى خارج البلاد بنسبة 100%.

وأوضح رئيس الشركة أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 45 مليون متر سنويًا.

واستعرض تطور إجمالي صادرات الشركة، والتي بلغت نحو 127.6 مليون دولار عام 2022، و116.9 مليون دولار عام 2023، 120 مليون دولار عام 2024، و118 مليون دولار عام 2025.

واختتم الوزير جولته داخل المصنع بالاطلاع على خطوط الإنتاج ومراحل تصنيع الغزول والمنسوجات وصباغتها، مؤكدًا أهمية مواصلة التوسع في الإنتاج وزيادة القيمة المضافة وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري وزيادة الصادرات، كما استمع إلى خطط الشركة المستقبلية للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز قدرتها التصديرية.

وزير الاستثمار الطاقة الإنتاجية الأسواق الخارجية التصدير دمياط

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