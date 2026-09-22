أمطار يوم الخميس.. الأرصاد توجه أخبار سارة للمواطنين

بعد أيام من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، بدأت الأجواء تشهد تحسنًا تدريجيًا وانكسارًا في حدة الموجة الحارة، بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف واقتراب البلاد من أجواء الخريف التي تحمل معها انخفاضًا في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة الحالية، موضحًا موعد بداية فصل الخريف رسميًا، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، إلى جانب فرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق.

الخريف يبدأ رسميًا

الأرصاد

وقال الدكتور محمود القياتي، خلال تصريحات ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن البلاد تودع فصل الصيف، مشيرًا إلى أن فصل الخريف سيبدأ رسميًا غدًا الأربعاء.

وأوضح أن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية أصبحت حول معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، بعد انكسار حالة الارتفاع التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

درجات الحرارة تنخفض ليلًا

وأشار عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن أعلى درجات الحرارة خلال الفترة الحالية تتراوح بين 32 و33 درجة مئوية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

وأضاف أن درجات الحرارة خلال فترة المساء تتراوح بين 21 و22 درجة مئوية، بينما تسود أجواء معتدلة خلال ساعات الصباح، في الوقت الذي تشهد فيه مناطق جنوب الصعيد ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة.

ارتفاعات طبيعية في بداية الخريف

وتابع القياتي أن الفترة الأولى من فصل الخريف قد تشهد بعض الارتفاعات في درجات الحرارة، مؤكدًا أن هذه الارتفاعات تكون طبيعية ولا تعني عودة موجات الحرارة الشديدة.

وأكد أن المواطنين بدأوا بالفعل في ملاحظة تحسن الأحوال الجوية، مع تراجع حدة ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالفترة الماضية، بالتزامن مع الدخول تدريجيًا في أجواء فصل الخريف.

أمطار متفاوتة الخميس

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، كشف القياتي عن توقعات بزيادة شدة الأمطار يوم الخميس المقبل، خاصة على مناطق السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتابع تطورات حالة الطقس بصورة مستمرة، لرصد أي تغيرات في فرص سقوط الأمطار وشدتها خلال الأيام المقبلة.

طقس متقلب مع بداية الخريف

وتشير تصريحات الأرصاد إلى أن بداية فصل الخريف قد تشهد تباينًا في حالة الطقس بين ارتفاعات طبيعية في درجات الحرارة خلال بعض الفترات، وانخفاض ملحوظ خلال ساعات الليل والصباح، إلى جانب فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق، وهو ما يجعل متابعة النشرات الجوية أمرًا مهمًا خلال الفترة المقبلة.