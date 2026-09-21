خبراء أرصاد: العاصفة الاستوائية بولو تتحول إلى إعصار كبير هذا الأسبوع

قال خبراء الأرصاد الجوية اليوم الاثنين إن العاصفة الاستوائية بولو سوف تزداد قوة بوتيرة سريعة في المحيط الهادئ، وتتحول إلى إعصار كبير في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي إن العاصفة بولو يمكن أن تجلب أمطارا غزيرة وأمواجا عاتية ورياحا بقوة العواصف الاستوائية إلى أجزاء من المكسيك في وقت متأخر من غد الثلاثاء وحتى وقت مبكر من يوم الأربعاء.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الاثنين أن تتسبب بولو في سقوط أمطار تتراوح بين 4 بوصات و8 بوصات (10 و20 سنتيمتر)، وتقترب بشكل إجمالي من 12 بوصة (30 سم)، على الأجزاء الساحلية من ولايات جيريرو وميتشواكان وكوليما وخاليسكو المكسيكية حتى يوم الخميس،

ومن المحتمل أيضا حدوث فيضانات وانهيارات طينية.

وبينما لا تزال بولو عاصفة استوائية حتى اليوم الاثنين، فقد بلغت السرعة القصوى للرياح المصاحبة لها 50 ميلا في الساعة (80 كم في الساعة). وكان مركزها على بعد حوالي 240 ميلا (386 كيلومترا) جنوب مانزانيلو بالمكسيك، و200 ميل (322 كيلومترا) جنوب غرب زيهواتانيجو.

وكانت العاصفة تتحرك باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 5 أميال في الساعة (8 كم في الساعة).