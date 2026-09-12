لقيادة آمنة.. نصائح من «الأرصاد الجوية» للتعامل مع الشبورة صباحا

​مع توالي التحذيرات الجوية من ظاهرة الشبورة المائية التي تُعد من أبرز مخاطر الطرق، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية دليلاً إرشاديًا متكاملاً لقائدي المركبات لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرق المختلفة تحت شعار "سلامتك تهمنا.. التزم بالإرشادات وقد بأمان، معاً لسلامة الجميع".

​ويأتي هذا الدليل ليقدم حزمة من الإجراءات الوقائية الهامة التي يجب اتباعها فور بدء ظهور الشبورة المائية أو انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وذلك على النحو التالي:

​القيادة بهدوء تام: تجنب السرعة الزائدة والالتزام بالسرعات المقررة التي تتناسب مع حالة الطريق والرؤية.

​الامتناع عن القيادة في انعدام الرؤية: التوقف الفوري بالسيارة خارج حرم الطريق تماماً في حال انعدام الرؤية تماماً وعدم القدرة على تمييز المعالم لحين تحسن الأحوال الجوية.

​إضاءة كشافات الشبورة المائية: استخدام الكشافات الخاصة بالشبورة لتوضيح الرؤية وتنبيه السيارات القادمة.

​مضاعفة مسافات الأمان: زيادة المسافة بين سيارتك والسيارات الأخرى لتوفير مساحة كافية للتوقف المفاجئ.

​استعمال مساحات الزجاج باستمرار: الحفاظ على رؤية واضحة عبر الزجاج من خلال إزالة التكثف والمياه باستمرار.

​تهوية السيارة: فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل المقصورة والذي يعيق الرؤية الداخلية.

​استخدام آلة التنبيه على فترات: تنبيه الآخرين بوجود سيارتك على الطريق في الأوقات التي تتطلب ذلك لرفع مستوى الحذر.

​وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالجميع ضرورة الالتزام بتلك الإرشادات الوقائية للحد من الحوادث المرورية والوصول إلى المراتب الآمنة خلال تنقلاتهم اليومية.

طقس الخريف المبكر يفرض نفسه

وكانت ​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الانخفاض الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك خلال الفترة من السبت 12 سبتمبر وحتى الأربعاء 16 سبتمبر 2026.

​وأوضحت النشرة الرسمية الصادرة عن الهيئة أن حالة الطقس تتسم بكونها معتدلة إلى مائلة للحرارة رطبة في الصباح الباكر، وحارة رطبة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، في حين يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلاً.

​تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة (العظمى):

​السواحل الشمالية: تتراوح بين 29 إلى 31 درجة.

​القاهرة والوجه البحري: تتراوح بين 34 إلى 35 درجة.

​شمال الصعيد: تتراوح بين 35 إلى 37 درجة.

​ظواهر جوية مؤثرة على الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكوّن شبورة مائية في الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

كما يشهد الطقس نشاطاً للرياح أحياناً من السبت 12 سبتمبر إلى الأربعاء 16 سبتمبر على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

​ملخص درجات الحرارة العظمى (المتوقعة / المحسوسة) حسب المناطق:

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: تسجل العظمى 34 إلى 35 والمحسوسة 36 إلى 37 درجة خلال الفترة.

​السواحل الشمالية: تسجل العظمى 29 إلى 31 والمحسوسة 32 إلى 34 درجة.

​شمال الصعيد: تسجل العظمى 35 إلى 37 والمحسوسة 37 إلى 39 درجة.