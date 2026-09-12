تصعيد إسرائيلي واسع في الجنوب اللبناني وتفجيرات عنيفة في عدة بلدات

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون، فيما تعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف ومركز.

كما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ تفجيرات عنيفة في بلدتي حداثا وأطراف عيناتا باتجاه كونين، وفي بلدة المنصوري في قضاءي بنت جبيل وصور، وسمعت أصداؤها في أرجاء القرى المجاورة.

وألقت مسيّرة إسرائيلية جالونات تحتوي على مواد شديدة الانفجار، ولا سيما في بلدة المنصوري التي تعرضت لأكثر من 30 تفجيرًا منذ مساء أمس وحتى الساعة، استهدفت بنى تحتية ومنازل دُمرت بالكامل، بالتزامن مع تعرض البلدة لقصف مدفعي إسرائيلي.

وفي شرق الخيام، ألقت مسيّرة إسرائيلية مواد متفجرة على عدد من المنازل في موقع الانفجار الذي وقع قبل عدة أيام، في محيط بركة الحمام، ما أدى إلى اندلاع حريق وتصاعد أعمدة