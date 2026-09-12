صوت الطبيب البيطري يصل القاهرة والجيزة.. النقيب يستمع للأعضاء ويستعرض رؤيته للتطوير

انطلقت مساء اليوم، السبت، فعاليات المحطة الثالثة من لقاءات "صوت الطبيب البيطري"، التي تنظمها النقابة العامة للأطباء البيطريين، بمشاركة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، وأعضاء الجمعية العمومية بالنقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، لمناقشة عدد من الملفات المهنية والنقابية والاستماع إلى مطالب ومقترحات الأطباء.

وشهد اللقاء مشاركة الدكتور علاء عبد العال، نقيب الأطباء البيطريين بالجيزة، والدكتورة فاطمة وردة، أمين عام نقابة القاهرة، إلى جانب أعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، وبحضور الدكتور محمد فارس، وكيل وزارة مديرية الطب البيطري بالجيزة، والأستاذ الدكتور عادل عبد الخالق، عميد كلية الطب البيطري بجامعة بدر، والأستاذ الدكتور أحمد سمير، عميد كلية الطب البيطري بالقاهرة، والأستاذ الدكتور خالد عبد الحميد، عميد الشعبة البيطرية بالمركز القومي للبحوث.

وأكد الدكتور مجدي حسن أن لقاءات "صوت الطبيب البيطري"، تمثل فرصة للاستماع إلى الأطباء والتعرف على الملفات التي تشغلهم، إلى جانب عرض ما تم إنجازه من جانب النقابة العامة ومناقشة الملفات التي مازالت قيد المتابعة، مشيرًا إلى حرص النقابة على استمرار التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية وعدم قصره على المناسبات أو اللقاءات الرسمية.

وأوضح أن جولات "صوت الطبيب البيطري" ستتواصل تباعًا لتشمل المحافظات الـ27، بما يتيح لأعضاء الجمعية العمومية في مختلف المحافظات لقاء النقيب العام وقيادات النقابة وطرح رؤاهم ومشكلاتهم ومقترحاتهم بصورة مباشرة.

وأشار إلى أن الهدف من الجولة هو بناء آلية تواصل مستمرة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية والأطباء، وربط العمل النقابي بالاحتياجات الفعلية للأطباء على أرض الواقع، مع متابعة الملفات المطروحة والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية ووضع أولويات للعمل خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور علاء عبد العال، نقيب الأطباء البيطريين بالجيزة، حصاد مجلس النقابة منذ بدء دورته النقابية في مارس 2025، موضحًا أن المجلس وضع منذ اليوم الأول عددًا من الأولويات، في مقدمتها التدريب والتطوير المهني، وتحسين الخدمات، وإنهاء الإجراءات والملفات المهنية للأطباء، إلى جانب تعزيز التواصل بين النقابة وأعضائها.

وقال عبد العال إن النشاط النقابي خلال الفترة الماضية لم يقتصر على جانب واحد، وإنما امتد ليشمل التدريب والخدمات والأنشطة الاجتماعية والملفات المهنية، مشيرًا إلى أن التدريب والتطوير المهني كان أحد المحاور الأساسية في عمل المجلس.

جهود دعم الأطباء البيطريين

وأوضح أن النقابة نظمت خلال الفترة الماضية 14 دورة تدريبية، بواقع 9 دورات خلال عام 2025 و5 دورات خلال عام 2026، تناولت مجالات وتخصصات بيطرية متنوعة، مشيرًا إلى أن دورات عام 2025 شملت بيت أنيمال والجراحة والوقاية والتحاليل الطبية والسونار وسلامة الغذاء والدواجن والأسماك، إلى جانب تنظيم دورتين في السونار.

وأضاف أن النقابة استكملت نشاطها التدريبي خلال عام 2026 بتنظيم دورات في الجراحة والأسماك وبيت أنيمال وأمراض الجهاز البولي والخيول، من بينها دورة متخصصة في الخيول استمرت لمدة أسبوع.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الأنشطة هو توفير فرصة حقيقية أمام الطبيب للتعلم والتطوير داخل نقابته، وأن يكون التدريب جزءًا مستمرًا من العمل النقابي وليس نشاطًا موسميًا.

وعلى مستوى الأنشطة الاجتماعية والتواصل مع الأطباء، قال نقيب الأطباء البيطريين بالجيزة إن النقابة نظمت عددًا من الفعاليات التي جمعت الأطباء وأسرهم، من بينها حفلات الإفطار خلال شهر رمضان، إلى جانب رحلات إلى بورسعيد والإسكندرية والفيوم والعلمين، فضلًا عن تنظيم معرض للسلع الغذائية خلال شهر رمضان.

وأكد أن النقابة لا تقتصر وظيفتها على إنهاء الإجراءات، وإنما تمثل أيضًا مساحة تجمع الأطباء وتدعم التواصل بينهم، وهو ما دفع المجلس إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعي ضمن خطة عمله.

وفيما يتعلق بالملفات المهنية، كشف عبد العال عن نجاح النقابة في إنهاء 171 عقد إشراف بيطري على المزارع خلال فترة عمل المجلس، مشيرًا إلى أن هذا الملف يتطلب متابعة وإجراءات مستمرة، وأن النقابة حرصت على تسهيل الإجراءات الخاصة بالأطباء.

وأضاف أن النقابة قامت بمعاينة نحو 101 عيادة بيطرية منذ الأول من يناير 2025 وحتى الآن، سواء لإجراءات الترخيص لأول مرة أو التجديد أو الإغلاق، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار مسؤولية النقابة في متابعة وتنظيم ممارسة المهنة ودعم الطبيب الملتزم بالقواعد والاشتراطات المهنية.

وفي ملف الخدمات، أوضح أن النقابة عملت على إنهاء إجراءات عشرات الكارنيهات الخاصة بكارت رعاية الأسر، بما يتيح للأطباء وأسرهم الاستفادة من الخدمات والمزايا المقدمة من خلال النقابة.

كما أشار إلى مساهمة النقابة في إنهاء إجراءات نحو 58 إعانة طبية وعلاجية يتم صرفها من خلال النقابة العامة أو اتحاد نقابات المهن الطبية، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أحد أوجه الدعم المباشر للطبيب، خاصة في الظروف الصحية التي تتطلب المساندة.

وشدد نقيب الأطباء البيطريين بالجيزة على أن ما تم عرضه يمثل جزءًا من حصاد عمل المجلس منذ بداية دورته في مارس 2025، مؤكدًا وجود العديد من الملفات التي مازالت تحتاج إلى العمل والمتابعة، إلى جانب طموحات أكبر في مجالات التدريب والخدمات والأنشطة المهنية والاجتماعية.

وقال إن لقاء «صوت الطبيب البيطري» يمثل فرصة مهمة للاستماع إلى الأطباء بصورة مباشرة والتعرف على المشكلات التي تواجههم في عملهم، وما يحتاج إلى تدخل من النقابة الفرعية، وما يتطلب دعمًا وتحركًا من النقابة العامة.

وأكد حرص نقابة الأطباء البيطريين بالجيزة على استمرار التعاون والتنسيق مع النقابة العامة، مشيرًا إلى أن الملفات المهنية واحدة في جوهرها، وإن اختلفت تفاصيلها من محافظة إلى أخرى.

كما وجه الشكر إلى الدكتور مجدي حسن على استمرار جولات "صوت الطبيب البيطري" وإتاحة مساحة تجمع النقابة العامة بالنقابات الفرعية وأعضاء الجمعية العمومية في لقاء واحد، معربًا عن أمله في استمرار هذه الجولات حتى تصل إلى جميع المحافظات، ومتابعة ما تسفر عنه من ملفات ومقترحات وتحويلها إلى خطوات عملية يشعر بها الطبيب على أرض الواقع.

وكانت جولات "صوت الطبيب البيطري" قد بدأت بمحطتها الأولى التي جمعت أطباء محافظتي القليوبية والمنوفية، ثم انتقلت في محطتها الثانية إلى محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح، قبل أن تصل اليوم إلى القاهرة والجيزة، ضمن خطة تستهدف المرور على مختلف المحافظات.

