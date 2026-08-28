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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"البيطريين" تطلق نشرة للوظائف.. 2618 طبيبا و27 جهة عمل سجلوا على المنصة

أرشيفية- نقابة الأطباء البيطريين
أرشيفية- نقابة الأطباء البيطريين
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، إطلاق النشرة الدورية للوظائف البيطرية، لتوفير فرص العمل المتاحة للأطباء البيطريين في مختلف التخصصات والمحافظات، وربط الباحثين عن العمل بالجهات التي تحتاج إلى كوادر بيطرية.

وقال الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن إطلاق النشرة يأتي في إطار حرص النقابة على تطوير خدماتها المقدمة للأطباء البيطريين، ودعم شباب الخريجين، مؤكدا أن منصة التوظيف تمثل حلقة وصل مباشرة ومنظمة بين الطبيب البيطري وسوق العمل، وتسعى النقابة من خلالها إلى المساهمة في فتح المزيد من فرص العمل أمام أعضاء الجمعية العمومية.

البيطريين تطلق منصة للتوظيف

وأوضح أن عدد الأطباء البيطريين المسجلين على منصة التوظيف بلغ حتى الآن 2618  طبيبا بيطريا، إلى جانب تسجيل 27 جهة عمل من العيادات والمستشفيات والمراكز البيطرية والشركات، مشيرا إلى أن المنصة نجحت بالفعل في مساعدة عدد من الأطباء على الالتحاق بفرص عمل لدى الجهات المسجلة.

وأضاف النقيب العام أن "النشرة الدورية للوظائف البيطرية" ستصدر بصورة منتظمة عبر الصفحة الرسمية للنقابة، وتتضمن فرص العمل الجديدة التي يتم تسجيلها على المنصة، بما يتيح للأطباء الاطلاع بشكل مستمر على الوظائف المتاحة والتخصصات المطلوبة وشروط التقديم.
وأشار إلى أن النقابة ستواصل استقبال طلبات جهات العمل الراغبة في تعيين أطباء بيطريين، ومراجعة البيانات الواردة وإدراج الفرص الجديدة في النشرات تباعا، بهدف بناء آلية مستدامة للتواصل بين الأطباء والجهات الباحثة عن الكوادر البيطرية.
وتأتي منصة التوظيف بتنسيق ومتابعة الدكتور محمود حمدي، أمين صندوق النقابة العامة، والدكتور محمود صقر والدكتور أحمد نشأت، عضوي مجلس النقابة العامة، ضمن جهود النقابة لتطوير خدمات التوظيف ودعم الأطباء البيطريين في الحصول على فرص عمل مناسبة.

نقابة الأطباء البيطريين الأطباء البيطريين نشرة دورية للوظائف منصة التوظيف التوظيف النقابة العامة للأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن

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