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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجارات وإطلاق نار إسرائيلي داخل مخيم نور شمس شرق طولكرم

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

دوت انفجارات ضخمة وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن انفجارات دوت في أوقات متفاوتة داخل المخيم، دون أن تتضح طبيعتها.

ويتواصل عدوان الاحتلال على المخيم لليوم الـ 566 على التوالي، ما أسفر عن تدمير واسع في البنية التحتية والممتلكات، إلى جانب الاستيلاء على منازل المواطنين بعد تهجيرهم قسرا، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

كما تواصل قوات الاحتلال فرض إجراءات مشددة على المخيم، من بينها حصار محكم ومنع سكانه من دخوله، وسط ظروف إنسانية صعبة يعيشها أهالي المخيم النازحون.

انفجارات ضخمة إطلاق نار قوات الاحتلال الإسرائيلي

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