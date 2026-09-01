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بعد واقعة رفض منحها شهادة التخرج بسبب ملابسها.. عميد طب بيطري بدر يقدم الشهادة للطالبة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد واقعة رفض منحها شهادة التخرج بسبب ملابسها.. عميد طب بيطري بدر يقدم الشهادة للطالبة

طالبة جامعة بدر
طالبة جامعة بدر
يارا أمين

شهدت جامعة بدر بالقاهرة لحظة تقديم شهادة التخرج لإحدى طالبات كلية الطب البيطري، وذلك من جانب عميد الكلية، في أعقاب الواقعة التي أثارت جدلًا خلال حفل التخرج، بعد تداول مقطع فيديو قيل إنه يظهر رفض منح الطالبة شهادة تخرجها بسبب ملابسها.

وأظهرت اللقطات المتداولة لحظة تقدم الطالبة لتسلم شهادة تخرجها، قبل أن يقوم عميد كلية الطب البيطري بتقديم الشهادة إليها، في مشهد يأتي بعد حالة الجدل التي صاحبت الواقعة خلال حفل التخرج.

وكانت جامعة بدر بالقاهرة قد أصدرت بيانًا أكدت خلاله احترامها الكامل للقيم والتقاليد الجامعية والقواعد المنظمة للفعاليات الرسمية، مشددة على أن المسؤولية المشتركة تقع على عاتق جميع المشاركين بما يحفظ مكانة الجامعة ويصون الاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع الجامعي.

وأوضحت الجامعة أنها، في ضوء ما أثير بشأن الواقعة التي شهدها حفل التخرج، بادرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستجلاء ملابسات الواقعة وإحالتها إلى التحقيق، للوقوف على كامل الحقائق وتحديد المسؤوليات بشكل محايد وموضوعي، وفقًا للوائح والقواعد المنظمة، ودون استباق نتائج التحقيق.

وأكدت جامعة بدر أن حفلات التخرج تمثل مناسبة للاحتفاء بإنجازات الطلاب والطالبات، وأن الحفاظ على انتظامها وطابعها الأكاديمي يتطلب التزام جميع المشاركين بالضوابط المقررة والسلوك اللائق بهذه المناسبة.

وشددت الجامعة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز تثبته نتائج التحقيق، مؤكدة اتخاذ الإجراءات المناسبة في إطار اللوائح، بما يضمن إرساء مبدأ المسؤولية دون استثناء.

كما دعت جامعة بدر جميع المتابعين إلى تحري الدقة والمسؤولية عند تناول الواقعة، وعدم تداول معلومات غير موثقة أو إصدار أحكام مسبقة، مع الرجوع إلى القنوات الرسمية للجامعة للحصول على المعلومات الصحيحة، بما يراعي احترام خصوصية جميع الأطراف المعنية.

وأشارت الجامعة إلى أن ميثاق الطالب الجامعي يتضمن التأكيد على أهمية الالتزام بالقواعد والسلوكيات المنظمة للحياة الجامعية، بما يتسق مع قيم الجامعة ورسالتها التعليمية.

وتأتي لحظة تسليم شهادة التخرج للطالبة في ظل استمرار التحقيق الذي أعلنت عنه الجامعة بشأن ملابسات الواقعة، انتظارًا لما ستسفر عنه الإجراءات الرسمية من نتائج وتحديد للمسؤوليات.

جامعة بدر بالقاهرة كلية الطب البيطري جامعة بدر واقعة جامعة بدر واقعة طالبة جامعة بدر

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