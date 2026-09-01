مفيش أخلاق.. نشأت الديهي عن الإخوان: ليس شرفًا لنا أن يكون هؤلاء أعداؤنا

أكد الإعلامي نشأت الديهي إن جماعة الإخوان ليس لديهم أي قدر من الأخلاق، لافتًا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بأخلاق الدعوة، وإنما أيضًا بأخلاق الدين والإسلام ومروءة الرجال.

ووصف الديهي، خلال برنامجه «بالورقة والقلم» الذي يقدمه على فضائية «Ten»، جماعة الإخوان بأنهم «مجموعة من الناس الذين ضلوا الطريق»، معتبرًا أنهم «خوارج هذا الزمان»، وقال إن «الأسوأ فيهم خرج»، مشيرًا إلى أنهم يمثلون، بحسب تعبيره، نموذجًا سيئًا يتحدث باسم الدين، وكذلك باسم الناس المناوئين للدولة المصرية.

وأضاف الديهي: «والله ليس شرفًا لنا أن يكون هؤلاء أعداؤنا»، متمنيًا أن تكون هناك خصومة مع «أعداء شرفاء» و«أعداء نبلاء»، قائلًا: «حتى مفيش شرف في الخصومة».

واتهم الإعلامي جماعة الإخوان بالمتاجرة بما وصفه بأعز ما يملكه الإنسان، قائلًا: «بيتاجروا بشرفهم، بيتاجروا بوطنهم».