صحة وعافية لأرض الفيروز.. تطوير شامل للقطاع الطبي بشمال سيناء| فيديو

تشهد محافظة شمال سيناء تحولًا ملحوظًا في خريطة الخدمات الطبية، بعد أن تخطى المستشفيات، وامتد ليشمل وحدات الرعاية الأولية والتجهيزات الطبية، بالتزامن مع استعداد المحافظة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن المرحلة الثانية.

وسلطت قناة «CBC»، الضوء خلال تقرير لها، حول تطوير الخدمات الطبية في مستشفيات ووحدات الرعاية الأولية الصحية بمحافظة شمال سيناء.

وتناول التقرير أنه خلال عام 2025، قدمت المنشآت الصحية بمحافظة شمال سيناء نحو 1.3 مليون خدمة طبية، من بينها أكثر من 70 ألف خدمة بالمستشفيات، وهو ما يعكس اتساع نطاق الخدمات الطبية وتنوعها داخل المحافظة.

وفي مدينة بئر العبد، شهد المستشفى المركزي الجديد زيادة في طاقته الاستيعابية لتصل إلى 90 سريرًا، بينها 29 سريرًا للعناية المركزة، إلى جانب 5 غرف عمليات و8 حجرات ووحدة لغسيل الكلى، مقارنة بنحو 20 سريرًا بالمستشفى القديم.

وفي الشيخ زويد، أضيفت خدمات للنساء والتوليد بسعة 12 سريرًا، إلى جانب خدمات العناية بالأطفال، بما يدعم توفير تخصصات وخدمات طبية إضافية لأهالي المدينة.

كما شهد مستشفى العريش العام دعمًا بتجهيزات وخدمات جديدة، شملت تخصصات جراحية من بينها جراحات المخ والأعصاب والقلب والأوعية، في إطار العمل على توسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة داخل المحافظة.

وتقترب الخطوة الأكبر مع إدراج شمال سيناء ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تتضمن تطوير وإنشاء مستشفيات ووحدات ومراكز للرعاية الصحية الأولية بالمحافظة.

ويستهدف هذا التطوير الشامل الذي تم على أرض الفيروز توسيع نطاق تقديم الرعاية الصحية والوصول بها إلى أقرب نقطة ممكنة من المواطن، بما يدعم تقديم الخدمات الطبية خارج نطاق مركز المحافظة.